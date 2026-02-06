У відомої української співачки знайшли пухлину: "Це був жах" (фото)

Українська співачка Даша Майорова повідомила, що в неї виявили пухлину в грудях, і вона чекає на результати біопсії перед операцією. Згодом блогерка наголосила, що в неї не онкологія.

Про це зірка соцмереж розповіла в Instagram, закликавши підписників ретельно стежити за своїм здоровʼям, проходячи щорічні чекапи.

У Даші Майорової знайшли пухлину

Пухлина зʼявилась приблизно за три місяці і виросла до 2 см. Навіть лікарі не розуміють, чому так швидко до такого розміру. Співачка зробила біопсію та чекає на результат.

"Біопсію я зробила. Це був жах. Тепер чекаю на результат, але в будь-якому разі буде операція… Якщо-що мій моральний стан вже окей", — написала Даша.

Також вона закликала турбуватись про своє здоровʼя та регулярно проходити чекапи.

Даша Майорова Фото: Instagram

"Зробили біопсію, щоб виключити онко. В мене не рак. Посил сторіз: перевіряйте здоровʼя", — написала співачка.

Хто така Даша Майорова

Стала відомою спочатку як блогерка, публікуючи відео з макіяжами, б’юті-лайфхаками, а згодом розвинула кар’єру в музиці.

У 2025 році Майорова зробила пластичну операцію зі зменшення грудей, про що повідомила у своїх соцмережах, зазначивши, що це було її бажання з підліткового віку.

