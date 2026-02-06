У известной украинской певицы нашли опухоль: "Это был ужас" (фото)

Украинская певица Даша Майорова сообщила, что у нее обнаружили опухоль в груди, и она ждет результатов биопсии перед операцией. Впоследствии блогерша подчеркнула, что у нее не онкология.

Об этом звезда соцсетей рассказала в Instagram, призвав подписчиков тщательно следить за своим здоровьем, проходя ежегодные чекапы.

У Даши Майоровой нашли опухоль

Опухоль появилась примерно за три месяца и выросла до 2 см. Даже врачи не понимают, почему так быстро до такого размера. Певица сделала биопсию и ждет результат.

"Биопсию я сделала. Это был ужас. Теперь жду результат, но в любом случае будет операция... Если-что мое моральное состояние уже окей", — написала Даша.

Также она призвала беспокоиться о своем здоровье и регулярно проходить чекапы.

Даша Майорова Фото: Instagram

"Сделали биопсию, чтобы исключить онко. У меня не рак. Посыл сториз: проверяйте здоровье", — написала певица.

Кто такая Даша Майорова

Стала известной сначала как блогер, публикуя видео с макияжами, бьюти-лайфхаками, а впоследствии развила карьеру в музыке.

В 2025 году Майорова сделала пластическую операцию по уменьшению груди, о чем сообщила в своих соцсетях, отметив, что это было ее желание с подросткового возраста.

