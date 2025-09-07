"Родители спасали от насмешек": благодаря операции на носу девушка узнала о себе правду

Американка поразила TikTok своей историей: родители отвели ее на операцию по удалению опухоли на носу, чтобы спасти от насмешек и носовых кровотечений. Сегодня она делится этим опытом в соцсетях, связывая свою историю с последствиями войны во Вьетнаме и химикатом Agent Orange.

Молодая женщина призналась, что в детстве родители отвели ее на операцию по "ринопластике", когда ей было всего шесть лет. Причиной стало то, что на носу у девочки был большой доброкачественный гемангиом — опухоль, которая хоть и не угрожала жизни, но вызывала носовые кровотечения и делала ребенка объектом насмешек. Об этом она рассказала в своем видео на TikTok под ником @corndogcalamari, пишет The Sun.

"Мои родители сделали мне операцию, когда мне было шесть. Они считали, что так я буду выглядеть лучше, меня будут меньше дразнить, а еще исчезнут постоянные кровотечения", — отметила она.

Женщина призналась, что долгие годы испытывала сильные комплексы из-за внешности и стеснялась своих детских фото. Однако впоследствии решила поделиться историей, чтобы показать более широкий контекст — возможные последствия войны во Вьетнаме.

Война во Вьетнаме

Во время войны (1955-1975) США использовали ядовитый гербицид Agent Orange, чтобы уничтожать леса и посевы. Следствием стало массовое появление тяжелых заболеваний: рак, диабет, Паркинсон, врожденные пороки у новорожденных. От химиката пострадали как вьетнамцы, так и американские ветераны, а влияние вещества испытывают и последующие поколения.

TikToker рассказала, что ее родители жили во Вьетнаме во время войны и подверглись воздействию Agent Orange.

"Я не могу утверждать, что мой гемангиом появился именно из-за этого. Но хочу сказать: те, кто пострадал тогда, передали последствия и следующим поколениям. Война, в которой я никогда не участвовала, все еще живет во мне", — отметила она.

Ее видео стало вирусным и набрало более двух миллионов просмотров.

Комментарии людей

В комментариях пользователи делились собственными историями:

"Мой дедушка, ветеран войны во Вьетнаме, умер от рака, вызванного Agent Orange. Спасибо, что говорите об этом", — написал один из зрителей.

Другой рассказал, что его дядя родился глухим и слепым из-за воздействия химиката.

Еще один человек поделился: "Я тоже родилась с гемангиомой на носу. В моем регионе Шотландии ощутили последствия аварии на Чернобыльской АЭС".

