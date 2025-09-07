"Батьки рятували від насмішок": завдяки операції на носі дівчина дізналась про себе правду

Американка вразила TikTok своєю історією: батьки відвели її на операцію з видалення пухлини на носі, аби врятувати від насмішок і носових кровотеч. Сьогодні вона ділиться цим досвідом у соцмережах, пов’язуючи власну історію з наслідками війни у В’єтнамі та хімікатом Agent Orange.

Related video

Молода жінка зізналася, що у дитинстві батьки відвели її на операцію з "ринопластики", коли їй було всього шість років. Причиною стало те, що на носі у дівчинки був великий доброякісний гемангіом — пухлина, яка хоч і не загрожувала життю, але спричиняла носові кровотечі та робила дитину об’єктом глузувань. Про це вона розповіла у своєму відео на TikTok під ніком @corndogcalamari, пише The Sun.

"Мої батьки зробили мені операцію, коли мені було шість. Вони вважали, що так я виглядатиму краще, мене менше дражнитимуть, а ще зникнуть постійні кровотечі", — зазначила вона.

Жінка зізналася, що довгі роки відчувала сильні комплекси через зовнішність і соромилася своїх дитячих фото. Проте згодом вирішила поділитися історією, щоб показати ширший контекст — можливі наслідки війни у В’єтнамі.

Війна у В’єтнамі

Під час війни (1955–1975) США використовували отруйний гербіцид Agent Orange, щоб знищувати ліси та посіви. Наслідком стала масова поява важких захворювань: рак, діабет, Паркінсон, вроджені вади у новонароджених. Від хімікату постраждали як в’єтнамці, так і американські ветерани, а вплив речовини відчувають і наступні покоління.

TikToker розповіла, що її батьки жили у В’єтнамі під час війни і зазнали впливу Agent Orange.

"Я не можу стверджувати, що мій гемангіом з’явився саме через це. Але хочу сказати: ті, хто постраждав тоді, передали наслідки і наступним поколінням. Війна, в якій я ніколи не брала участі, все ще живе в мені", — зазначила вона.

Її відео стало вірусним і набрало понад два мільйони переглядів.

Коментарі людей

У коментарях користувачі ділилися власними історіями:

"Мій дідусь, ветеран війни у В’єтнамі, помер від раку, спричиненого Agent Orange. Дякую, що говорите про це", — написав один із глядачів.

Інший розповів, що його дядько народився глухим і сліпим через вплив хімікату.

Ще одна людина поділилася: "Я теж народилася з гемангіомою на носі. У моєму регіоні Шотландії відчули наслідки аварії на Чорнобильській АЕС".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У дружини Віктора Павліка виявили пухлину. Вона вже декілька років живе з доброякісним новоутворенням молочних залоз — фіброаденомою.

Королева краси "Міс Україна Всесвіт" пережила операцію. Ще у 2020 році в неї виявили пухлину в гайморовій пазусі.

Крім того, у США 23-річна жінка "застрягла" в тілі восьмирічної дівчинки. Захворювання Шони Рей проявилося після того, як у шестимісячному віці в неї виявили пухлину мозку.