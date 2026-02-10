Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем: "Врачи запрещают"

35-летняя украинская певица Надя Дорофеева вышла на связь с подписчиками и неожиданно перед концертами за рубежом сообщила об ухудшении состояния здоровья.

10 февраля артистка опубликовала в Instagram сообщение о переносе выступления в Варшаве и объяснила, что произошло.

Надя Дорофеева переносит концерты: что произошло

"Варшава, друзья, мы вынуждены перенести концерт 14 февраля на 28 марта из-за ухудшения моего состояния здоровья. Мне очень жаль, но пока что я восстанавливаюсь немножко дольше, чем планировала. И врачи до сих пор запрещают мне любые активные физические нагрузки", — рассказала Надя.

В частности, певица извинилась за неудобства и поблагодарила фанатов за понимание.

"Скоро увидимся", — добавила Дорофеева.

В частности, на днях звезда призналась, что вынуждена перенести свой концерт в Киеве из-за плохого самочувствия.

Надя Дорофеева сообщила о проблемах со здоровьем Фото: Instagram

Надя Дорофеева: проблемы со здоровьем

Осенью 2024 года певица жаловалась, что имеет проблемы с желудком. Врачи диагностировали ей гастрит, который проявился во время гастролей. Дорофеева шутила, что теперь все ее приемы пищи контролирует ChatGPT.

В августе 2024 года после фото Нади из больницы в ее команде объяснили, что она проходит плановое лечение, однако не уточнили деталей.

