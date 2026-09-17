Надеюсь на чудо: Дорофеева может лечь на операцию после кровоизлияния в голосовую связку

Недавно у украинской певицы Нади Дорофеевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее произошло кровоизлияние в голосовую связку. Теперь знаменитости, возможно, понадобится операция.

Об этом звездная певица сообщила в Instagram (nadyadorofeeva). Сейчас Надя Дорофеева постепенно возвращается к пению.

В каком состоянии сейчас Дорофеева

Из-за кровоизлияния в голосовую связку артистка соблюдала режим полного молчания. Сейчас она уже может петь, постепенно начинает напевать и готовится к предстоящим концертам.

Дорофеева отметила, что ей страшно. Певице, возможно, предстоит плановая операция.

"Первые репетиции было немного страшно начинать. Сейчас петь можно. Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придётся сделать плановую операцию. Надеюсь, что всё-таки произойдёт чудо и до этого не дойдёт", — рассказала знаменитость.

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Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Надя Дорофеева связалась со своими подписчиками и неожиданно перед концертами за рубежом сообщила об ухудшении самочувствия. Она сообщила о переносе выступления в Варшаве и объяснила, что произошло.

Также звезда появилась без макияжа в загородном домике со своим возлюбленным Мишей Кацуриным. Пара совместила отдых с творчеством, устроив импровизированную музыкальную студию прямо в дачном доме.

Кроме того, Дорофеева впервые откровенно рассказала, в какой языковой и музыкальной среде она росла в детстве. По её словам, путь к украинской песне для неё начался не со сцены, а с семейных путешествий и неожиданного примера отчима.