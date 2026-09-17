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Надеюсь на чудо: Дорофеева может лечь на операцию после кровоизлияния в голосовую связку

Как выглядит Надя Дорофеева
Надя Дорофеева | Фото: Instagram

Недавно у украинской певицы Нади Дорофеевой возникли серьезные проблемы со здоровьем. У нее произошло кровоизлияние в голосовую связку. Теперь знаменитости, возможно, понадобится операция.

Об этом звездная певица сообщила в Instagram (nadyadorofeeva). Сейчас Надя Дорофеева постепенно возвращается к пению.

В каком состоянии сейчас Дорофеева

Из-за кровоизлияния в голосовую связку артистка соблюдала режим полного молчания. Сейчас она уже может петь, постепенно начинает напевать и готовится к предстоящим концертам.

Дорофеева отметила, что ей страшно. Певице, возможно, предстоит плановая операция.

"Первые репетиции было немного страшно начинать. Сейчас петь можно. Но со временем, когда-нибудь, скорее всего, придётся сделать плановую операцию. Надеюсь, что всё-таки произойдёт чудо и до этого не дойдёт", — рассказала знаменитость.

Видео дня
Певица Надя Дорофеева
Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем
Фото: Скриншот

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Дорофеева впервые откровенно рассказала, в какой языковой и музыкальной среде она росла в детстве. По её словам, путь к украинской песне для неё начался не со сцены, а с семейных путешествий и неожиданного примера отчима.