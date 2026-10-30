Украинская певица Надя Дорофеева оказалась в больнице. Ее уже навестил муж Миша Кацурин.

Фотографию жены в больничной койке ресторатор опубликовал в своём Instagram, но причину госпитализации не сообщил.

Надя Дорофеева в больнице

Кацурин сфотографировал возлюбленную, когда она как раз собиралась поесть. Надя не смотрела в камеру, но на её лице была заметна улыбка. Причину госпитализации певицы её муж публично раскрывать не стал.

А в следующем сторис Миша Кацурин показал, как навещал свою бабушку в другой больнице.

Надя Дорофеева попала в больницу Фото: Instagram

Проблемы со здоровьем у Дорофеевой

Недавно певица сообщила, что у неё произошло кровоизлияние в голосовую связку. Теперь Наде может понадобиться операция.

Из-за кровоизлияния звезда соблюдала режим полного молчания. Сейчас она уже может петь, постепенно начинает набирать голос и готовится к предстоящим концертам. Впрочем, Наде может предстоять плановое хирургическое вмешательство.

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Осенью 2024 года звезда жаловалась на проблемы с желудком. Врачи поставили ей диагноз "гастрит", который проявился во время гастролей. Дорофеева шутила, что теперь все её приёмы пищи контролирует ChatGPT.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Надя Дорофеева вспомнила, как у неё диагностировали опухоль в груди. Так, у артистки обнаружили фиброаденому. В результате врачи решили провести операцию.

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Украинская певица Даша Майорова сообщила, что у неё обнаружили опухоль в груди, и она ожидает результатов биопсии перед операцией.