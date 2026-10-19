Надя Дорофеева призналась, что у нее обнаружили опухоль в груди

Украинская певица Надя Дорофеева вспомнила, как у неё диагностировали опухоль в груди. Так, у артистки обнаружили фиброаденому. В результате врачи решили провести операцию.

По словам Дорофеевой, в настоящее время она часто посещает врачей и следит за состоянием своего здоровья. Об этом артистка рассказала в Instagram-stories (nadyadorofeeva).

У Дорофеевой обнаружили опухоль

Певица откровенно рассказала своим подписчикам, что несколько лет назад у неё диагностировали фиброаденому — это доброкачественная опухоль молочной железы.

Врачи своевременно обнаружили новообразование и провели Дорофеевой хирургическое вмешательство. В результате опухоль была удалена. Теперь певица постоянно следит за своим здоровьем.

Знаменитость призвала своевременно обращаться к врачам и проходить обследование организма.

"Это фото — напоминание от меня вам о том, что октябрь — месяц осведомленности о раке молочной железы и повод наконец записаться на обследование, если вы давно откладывали это. Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила её. Советую вам найти своего врача, которому доверяете. Берегите себя", — написала Дорофеева.

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Надя Дорофеева рассказала об опухоли в груди Фото: Instagram

Проблемы со здоровьем у Дорофеевой

Недавно певица сообщила, что у нее произошло кровоизлияние в голосовую связку. Теперь Дорофеевой, возможно, понадобится операция.

Из-за кровоизлияния Надя соблюдала режим полного молчания. Сейчас она уже может петь, постепенно начинает настраивать голос и готовится к предстоящим концертам. Впрочем, Дорофееву, возможно, предстоит плановое хирургическое вмешательство.

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