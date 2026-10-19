У известного украинского режиссера обнаружили рак: требуется срочная операция
У украинского режиссёра Алексея Комаровского обнаружили рак кожи. Болезнь распространилась на лицо, и теперь мужчине предстоит операция.
О заболевании Комаровский сообщил на своей странице в Instagram (aleks_komarovskyi). В комментариях под постом режиссера его поддержали подписчики, друзья и коллеги.
Что известно о болезни Комаровского
По словам режиссера, у него диагностировали рак кожи на лице. Впрочем, болезнь практически не заметна внешне, но её нужно срочно оперировать.
"У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал именно лицо. И что самое коварное — его почти не видно. А он есть. И нужно срочно оперировать. Поэтому скрыть последствия от вас не получится", — рассказал Алексей.
В ближайшее время Комаровскому должны назначить дату операции. При этом он не знает, что станет с его лицом после хирургического вмешательства.
"Жду даты операции. Что будет дальше — пока не знаю. Как я буду выглядеть — пока не знаю. Мне стало легче, когда он сказал… На днях — ещё один вердикт врачей: узнаю, что будет с лицом", — отметил режиссёр.
Близкие люди и подписчики Комаровского засыпали его словами поддержки. Они уверены, что всё будет хорошо и режиссёр обязательно поправится.
- "Всё будет хорошо, друг!";
- "Я уверена, что этот рак отступит! Ты точно справишься с ним! Желаю как можно скорее забыть обо всём этом, как о страшном сне!";
- "Желаю вам сил, здоровья и скорейшего выздоровления";
- "Пусть всё пройдёт благополучно и скорейшего выздоровления!".
Кратко об Алексее Комаровском
Алексей — известный в Украине режиссёр и продюсер, а также основатель компании Idea Films.
Комаровский снял такие известные фильмы, как "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?", "Крещатик 48/2", "Парадокс", "Паника Вова", "Соседка" и "Область Героев". Кстати, последний проект был номинирован на национальную премию Cinema for Victory.
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