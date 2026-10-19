У известного украинского режиссера обнаружили рак: требуется срочная операция

У украинского режиссёра Алексея Комаровского обнаружили рак кожи. Болезнь распространилась на лицо, и теперь мужчине предстоит операция.

О заболевании Комаровский сообщил на своей странице в Instagram (aleks_komarovskyi). В комментариях под постом режиссера его поддержали подписчики, друзья и коллеги.

Что известно о болезни Комаровского

По словам режиссера, у него диагностировали рак кожи на лице. Впрочем, болезнь практически не заметна внешне, но её нужно срочно оперировать.

"У меня рак кожи. Из всех возможных мест он выбрал именно лицо. И что самое коварное — его почти не видно. А он есть. И нужно срочно оперировать. Поэтому скрыть последствия от вас не получится", — рассказал Алексей.

В ближайшее время Комаровскому должны назначить дату операции. При этом он не знает, что станет с его лицом после хирургического вмешательства.

Видео дня

"Жду даты операции. Что будет дальше — пока не знаю. Как я буду выглядеть — пока не знаю. Мне стало легче, когда он сказал… На днях — ещё один вердикт врачей: узнаю, что будет с лицом", — отметил режиссёр.

У Алексея Комаровского диагностировали рак Фото: Instagram

Близкие люди и подписчики Комаровского засыпали его словами поддержки. Они уверены, что всё будет хорошо и режиссёр обязательно поправится.

"Всё будет хорошо, друг!";

"Я уверена, что этот рак отступит! Ты точно справишься с ним! Желаю как можно скорее забыть обо всём этом, как о страшном сне!";

"Желаю вам сил, здоровья и скорейшего выздоровления";

"Пусть всё пройдёт благополучно и скорейшего выздоровления!".

Кратко об Алексее Комаровском

Алексей — известный в Украине режиссёр и продюсер, а также основатель компании Idea Films.

Комаровский снял такие известные фильмы, как "Когда ты выйдешь замуж?", "Когда ты разведешься?", "Крещатик 48/2", "Парадокс", "Паника Вова", "Соседка" и "Область Героев". Кстати, последний проект был номинирован на национальную премию Cinema for Victory.

Алексей Комаровский Фото: Instagram

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