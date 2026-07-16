Камалии грозит операция: врачи предупредили, что болезнь может привести к летальному исходу (фото)

Украинская певица откровенно рассказала о своей длительной борьбе с опасным хроническим заболеванием кишечника, которое дважды в год дает о себе знать. Недавно из-за сильного стресса артистка оказалась в больнице под капельницами, где врачи предупредили её об угрозе жизни и вероятной операции по удалению части органа.

В интервью для программы "Утренний кофе" Камалия рассказала, что очередное обострение болезни произошло в начале июня.

Главным триггером стал сильный эмоциональный стресс: сначала российские войска несколько раз атаковали бизнес-центр певицы, а затем пришла трагическая весть о гибели на фронте её двоюродного брата Сергея Канатникова-Прядка. После похорон родственника состояние певицы резко ухудшилось.

"Пока я вечером добираюсь до Киева, мне уже плохо. Я терплю. Уже по опыту глотаю те обезболивающие таблетки, которые знаю. Они мне не помогают. В пятницу полдня терплю, а потом уже теряю сознание", — вспоминает Камалия.

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У певицы Камалии хроническое заболевание Фото: Пресслужба

Медики скорой помощи, прибывшие по вызову, настаивали на немедленной госпитализации. Однако артистка категорически отказалась ехать в больницу сразу, поскольку на следующий день у нее был запланирован концерт в Кременчуге.

Хирург был потрясён таким решением и заставил звезду подписать официальный отказ от госпитализации, в котором она взяла всю ответственность за свою жизнь на себя. Камалия отыграла концерт и только после этого вернулась в стационар, где впоследствии проходила курс лечения под капельницами.

По словам певицы, болезнь чрезвычайно коварна и в моменты пиковых обострений, которые обычно вызываются именно нервным перенапряжением, может привести к летальному исходу.

В настоящее время врачи пытаются стабилизировать её состояние с помощью лекарств, однако дают серьёзные прогнозы на будущее. Если подобные приступы будут повторяться и в дальнейшем, консервативная терапия окажется бессильной, и единственным способом спасти жизнь станет операция по удалению поражённого участка кишечника.

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