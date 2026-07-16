Камалії загрожує операція: лікарі попередили, що хвороба може бути смертельною (фото)

Українська співачка відверто розповіла про свою тривалу боротьбу з небезпечним хронічним захворюванням кишківника, яке двічі на рік дає про себе знати. Нещодавно через сильний стрес артистка опинилася в лікарні під крапельницями, де медики попередили її про загрозу життя та ймовірну операцію з видалення частини органу.

В інтерв'ю для програми "Ранкова кава" Камалія поділилася, що чергове загострення хвороби відбулося на початку червня.

Головним тригером став сильний емоційний стрес: спочатку російські війська кілька разів атакували бізнес-центр співачки, а згодом прийшла трагічна звістка про загибель на фронті її двоюрідного брата Сергія Канатнікова-Прядка. Після похорону родича стан виконавиці стрімко погіршився.

"Поки я ввечері доїжджаю до Києва, мені вже зле. Я терплю. Вже на досвіді ковтаю пігулки знеболювальні, які знаю. Вони мені не допомагають. У п'ятницю пів дня терплю, а потім уже втрачаю свідомість", — пригадує Камалія.

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Співачка Камалія має хронічну хворобу Фото: Пресслужба

Медики швидкої допомоги, яка прибула на виклик, наполягали на терміновій госпіталізації. Проте артистка категорично відмовилася їхати до лікарні одразу, оскільки наступного дня на неї чекав запланований концерт у Кременчуці.

Хірург був шокований таким рішенням і змусив зірку підписати офіційну відмову від госпіталізації, де вона взяла всю відповідальність за своє життя на себе. Камалія відпрацювала концерт і лише після цього повернулася до стаціонару, де згодом проходила курс лікування під крапельницями.

За словами співачки, хвороба є вкрай підступною і в моменти пікових загострень, які зазвичай провокує саме нервове перенапруження, може призвести до летальних наслідків.

Наразі лікарі намагаються стабілізувати її стан медикаментозно, проте дають серйозні прогнози на майбутнє. Якщо подібні напади повторюватимуться й надалі, консервативна терапія виявиться безсилою, і єдиним виходом для порятунку життя стане операція з видалення ураженої частини кишківника.

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