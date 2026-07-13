Коханий Камалії зрадив співачку з її кращою подругою: "Ридаю всю ніч"

Українська співачка Камалія після розлучення з бізнесменом пакистанського походження Мохаммадом Захуром закрутила новий роман.

Артистці навіть запропонували вийти заміж, але Камалія пережила подвійну зраду. Подробиці про своє особисте життя зірка розповіла в інтерв'ю Марічці Довбенко.

Камалії освідчилися

Приблизно через місяць після того, як вони із Захуром прийняли рішення розлучитися, Камалія зустріла нове кохання. Той чоловік молодший за неї і "непростий".

"Не мільйонер якийсь, але дуже перспективний. Симпатичний — якраз мого смаку, темненький такий, хоча українець. Тут така увага, квіти кожного дня, якась підтримка, ти починаєш закохуватися. Я знову почала себе відчувати такою, знаєте, в романтиці. І коли вже Захур мені запропонував пробачити, я вже не хотіла", — пригадує співачка.

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Їй навіть освідчилися, але Камалія не погодилася, бо той чоловік був дуже прискіпливий та ревнивий.

"Я спочатку погодилася, а потім подумала і сказала, що ні. Ну, я просто побачила, що він дуже ревнивий. Я зрозуміла, що якщо я вийду заміж, то не буду бачити своїх дітей нормально. На що я була згодна — це як гостьовий шлюб. Але він був незгоден. Йому треба, щоб я була поруч. У нас пішли от такі непорозуміння, ще й втрутилася моя подруга в наші відносини", — каже Камалія.

Камалія Фото: Пресслужба

Зрада подруги

Мова йде про подругу на імʼя Світлана, з якою Камалія дружила понад 20 років. Та почала відмовляти співачку від стосунків з чоловіком через його ревнивість. Втім, тій згодом знадобилася допомога бойфренда Камалії.

"І я даю телефон його без задньої думки. Йому телефоную, кажу: "Приїде моя подружка з Іспанії, допоможи їй, будь ласка", — пригадує зірка.

Згодом від Камалія несподівано дізналася, що подруга і її бойфренд двоє відпочивають в Одесі. До того ж, Світлана викладала фото з місцевого готелю з квітами та сніданком.

"І я починаю розуміти, що мене просто дурять. Вона мені нічого не пояснює. Я намагаюся їй написати, а я заблокована. Я плачу, ридаю всю ніч. І в мене з'являється цей пост про подругу-змію, зраду", — каже артистка.

Згодом подруга почала шантажувати співачку тим, що вона викладе в мережу її делікатні фото. За словами Камалії, продюсер Євген Вітер долучився до шантажу, сказавши, що не візьме її на "Музичну платформу".

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