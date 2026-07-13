Любимый Камалии изменил певице с ее лучшей подругой: "Плачу всю ночь"

Украинская певица Камалия после развода с бизнесменом пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром завела новый роман.

Артистке даже предложили выйти замуж, но Камалия пережила двойное предательство. Подробности о своей личной жизни звезда рассказала в интервью Маричке Довбенко.

Камалии сделали предложение

Примерно через месяц после того, как они с Захуром решили расстаться, Камалия встретила новую любовь. Этот мужчина моложе её и "непростой".

"Не какой-то там миллионер, но очень перспективный. Симпатичный — как раз по моему вкусу, смуглый, хотя и украинец. Такое внимание, цветы каждый день, какая-то поддержка — начинаешь влюбляться. Я снова начала чувствовать себя такой, знаете, романтичной. И когда Захур предложил мне простить его, я уже не хотела", — вспоминает певица.

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Ей даже сделали предложение, но Камалия не согласилась, потому что тот мужчина был очень придирчивым и ревнивым.

"Сначала я согласилась, а потом подумала и сказала, что нет. Ну, я просто заметила, что он очень ревнив. Я поняла, что если выйду замуж, то не смогу нормально видеться со своими детьми. На что я была готова — так это на гостевой брак. Но он был не согласен. Ему нужно, чтобы я была рядом. У нас начались вот такие недоразумения, да еще и моя подруга вмешалась в наши отношения", — говорит Камалия.

Камалия Фото: Пресслужба

Предательство подруги

Речь идет о подруге по имени Светлана, с которой Камалия дружила более 20 лет. Она начала отговаривать певицу от отношений с мужчиной из-за его ревности. Впрочем, впоследствии ей самой понадобилась помощь бойфренда Камалии.

"И я без колебаний даю ей номер. Звоню ему и говорю: "К мне приедет подруга из Испании, помоги ей, пожалуйста", — вспоминает звезда.

Впоследствии Камалия неожиданно узнала, что подруга и её парень вдвоём отдыхают в Одессе. К тому же Светлана выложила фото из местного отеля с цветами и завтраком.

"И я начинаю понимать, что меня просто обманывают. Она мне ничего не объясняет. Я пытаюсь ей написать, а меня заблокировали. Я плачу, рыдаю всю ночь. И у меня появляется этот пост о подруге-змее, об измене", — говорит артистка.

Впоследствии подруга начала шантажировать певицу, угрожая выложить в сеть её фото. По словам Камалии, продюсер Евгений Витер присоединился к шантажу, заявив, что не возьмет её на "Музыкальную платформу".

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