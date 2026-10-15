У Виктора Павлика случилось кровотечение после операции: в каком он состоянии (фото)

Екатерина Репяхова после появления новостей об осложнениях после стоматологической операции у Виктора Павлика сообщила, что в итоге кровотечение удалось остановить.

По словам супруги артиста, ему наложили швы. Теперь блогерша задается вопросом, профессионально ли поступили врачи, если их действия привели к таким последствиям.

Виктор Павлик перенес операцию

"Урок на всю жизнь", — написала Екатерина в Insta-сторис.

Накануне Павлик перенес стоматологическую операцию, однако стоматологи не уточнили, принимает ли пациент какие-либо лекарства на постоянной основе. А певец как раз употребляет препарат, влияющий на свертываемость крови, после операции на сердце.

"Вопрос к врачам, особенно к стоматологам-хирургам. Обязан ли врач перед хирургическим вмешательством собрать анамнез пациента? В частности, должен ли он спросить о предыдущих операциях, хронических заболеваниях и препаратах, которые пациент принимает на постоянной основе? Является ли это обязательной частью предоперационной подготовки, или ответственность за предоставление этой информации лежит исключительно на пациенте?", — спросила супруга певца.

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Жена Виктора Павлика рассказала о его состоянии Фото: Instagram

Позже Екатерина сообщила, что Виктору Павлику наложили швы, с ним всё в порядке.

Виктору Павлику наложили швы Фото: Instagram

"Только сильные гематомы", — написала блогерша, поблагодарив врачей за работу, а подписчиков — за поддержку.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, супруга певца рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября.