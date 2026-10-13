"Совсем рядом": семья Павлика оказалась в эпицентре обстрела (фото)

Украинская блогерша Екатерина Репьяхова рассказала о пережитом обстреле Киева со стороны РФ 12 октября.

Жена украинского певца Виктора Павлика вышла на связь в соцсетях. В момент взрыва она вместе с семьёй находилась дома, а взрыв произошёл прямо в соседнем жилом комплексе.

Семья Павлика оказалась в эпицентре взрыва

Жена артиста призналась, что взрыв был настолько сильным, что она сразу поняла: это точно не сбивание.

"Друзья, спасибо всем за заботу и сообщения! Это жилой комплекс, расположенный рядом с нами. Совсем рядом с нами. Это просто ужас. Уже известно о двух погибших… В момент взрыва мы были дома. Он был настолько сильным и ощутимым, что я сразу поняла: это не просто сбитие… Мама тоже сразу написала в ту же секунду", — вышла на связь Екатерина.

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В частности, жена Виктора Павлика показала переписку с мамой после взрыва. По её словам, мост рядом уцелел.

Жена Виктора Павлика вышла на связь Фото: Instagram

Удар 12 октября

В понедельник, 12 октября, россияне в очередной раз атаковали столицу с помощью дронов. В результате произошло попадание в 25-этажный жилой дом в Дарницком районе, где автомобили сгорели дотла. Предположительно, был атакован жилой комплекс Seven на Осокорках.

По словам мэра Виталия Кличко, известно об 11 пострадавших и двух погибших. Среди раненых — 17-летняя девушка.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вечером 12 октября россияне поразили 25-этажный жилой дом в Киеве. Как оказалось, пострадал дом украинской актрисы Ксении Мишиной. Она показала ужасающие последствия атаки.

Супруга украинского певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова, недавно приобрела квартиру для их 5-летнего сына Михасика. Теперь в квартире начинают ремонт.

Кроме того, в сети распространялась фейковая новость о смерти Павлика. Его жена отреагировала на негативные слухи.