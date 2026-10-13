"Зовсім поруч": родина Павліка опинилася в епіцентрі обстрілу (фото)

Українська блогерка Катерина Реп’яхова розповіла про пережитий обстріл Києва з боку РФ 12 жовтня.

Дружина українського співака Віктора Павліка вийшла на звʼязок у соцмережах. У момент вибуху вона разом з родиною була вдома, а удар був просто в сусідній житловий комплекс.

Родина Павліка опинилася в епіцентрі вибуху

Дружина артиста зізналася, що вибух був настільки сильним, що вона одразу зрозуміла: це точно не збиття.

"Друзі, дякую кожному за хвилювання та повідомлення! Це сусідній із нами ЖК. Зовсім поруч з нами. Це просто жах. Уже відомо про двох загиблих… В момент вибуху ми були вдома. Він був настільки сильним і відчутним, що я одразу зрозуміла: це не просто збиття… Мама теж одразу написала в ту секунду", — вийшла на звʼязок Катерина.

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Зокрема, дружина Віктора Павліка показала листування з мамою після вибуху. За її словами, міст поруч уцілів.

Дружина Віктора Павліка вийшла на звʼязок Фото: Instagram

Удар 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, росіяни вкотре атакували столицю дронами. Внаслідок цього сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі, де вщент згоріли автівки. Попередньо, було атаковано ЖК Seven на Осокорках.

За словами мера Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих та двох загиблих людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.

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Ввечері 12 жовтня росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Києві. Як виявилось, постраждав дім української акторки Ксенії Мішиної. Вона показала жахливі наслідки атаки.

Дружина українського співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, нещодавно придбала квартиру для їхнього 5-річного сина Михасика. Тепер у житлі розпочинають ремонт.

Крім того, у мережі поширювали фейкову новину про смерть Павліка. Його дружина відреагувала на негативні чутки.