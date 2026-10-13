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"Підскочила аж до стелі": у будинок відомої акторки влучив дрон (фото)

Як виглядає Ксенія Мішина
Ксенія Мішина | Фото: Instagram

Ввечері 12 жовтня росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Києві. Як виявилось, постраждав дім української акторки Ксенії Мішиної. Вона показала жахливі наслідки атаки.

У момент вибуху артистка дуже злякалась і підскочила до стелі. Фото наслідків Мішина оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (misha.k.ua).

Росіяни атакували будинок Ксенії Мішиної

За словами акторки, раніше такі страшні кадри здавалися б кінцем світу, але зараз "приліт" стався просто на її очах.

"Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі. Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати", — зазначила Мішина.

На опублікованих кадрах видно палаючі автомобілі та розбиті вікна. Мішина наголосила, що дуже любить Київ і їй шкода, що Росія руйнує все навколо.

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"Я так люблю тебе, Києве! Молюсь, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти", — додала кінозірка.

Будинок Мішиної постраждав внаслідок удару росіян
Росія вдарила по будинку Ксенії Мішиної
Фото: Instagram
Будинок Мішиної постраждав внаслідок удару росіян
Росія вдарила по будинку Ксенії Мішиної
Фото: Instagram

Атака Росії на Київ

У понеділок, 12 жовтня, російські загарбники вкотре атакували Київ дронами. Внаслідок цього сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі, де вщент згоріли автівки. Попередньо, було атаковано ЖК Seven на Осокорках.

За словами мера Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих та двох загиблих людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон.