"Підскочила аж до стелі": у будинок відомої акторки влучив дрон (фото)

Ввечері 12 жовтня росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Києві. Як виявилось, постраждав дім української акторки Ксенії Мішиної. Вона показала жахливі наслідки атаки.

У момент вибуху артистка дуже злякалась і підскочила до стелі. Фото наслідків Мішина оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (misha.k.ua).

Росіяни атакували будинок Ксенії Мішиної

За словами акторки, раніше такі страшні кадри здавалися б кінцем світу, але зараз "приліт" стався просто на її очах.

"Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі. Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати", — зазначила Мішина.

На опублікованих кадрах видно палаючі автомобілі та розбиті вікна. Мішина наголосила, що дуже любить Київ і їй шкода, що Росія руйнує все навколо.

Видео дня

"Я так люблю тебе, Києве! Молюсь, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти", — додала кінозірка.

Росія вдарила по будинку Ксенії Мішиної Фото: Instagram Росія вдарила по будинку Ксенії Мішиної Фото: Instagram

Атака Росії на Київ

У понеділок, 12 жовтня, російські загарбники вкотре атакували Київ дронами. Внаслідок цього сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі, де вщент згоріли автівки. Попередньо, було атаковано ЖК Seven на Осокорках.

За словами мера Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих та двох загиблих людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати через тогочасні тренди та зухвалий стиль одягу.

Також українська акторка несподівано вирішила попрощатися зі своїм довжелезним волоссям. Артистка показала свіжу зачіску та спровокувала активні обговорення.

Крім того, Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон.