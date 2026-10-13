"Підскочила аж до стелі": у будинок відомої акторки влучив дрон (фото)
Ввечері 12 жовтня росіяни влучили у 25-поверховий житловий будинок у Києві. Як виявилось, постраждав дім української акторки Ксенії Мішиної. Вона показала жахливі наслідки атаки.
У момент вибуху артистка дуже злякалась і підскочила до стелі. Фото наслідків Мішина оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (misha.k.ua).
Росіяни атакували будинок Ксенії Мішиної
За словами акторки, раніше такі страшні кадри здавалися б кінцем світу, але зараз "приліт" стався просто на її очах.
"Мій житловий комплекс. Підскочила аж до стелі. Колись такі кадри здавалися б кінцем світу. Але це в моїх очах, у моєму телефоні, у моєму дворі. І ця жахлива трагедія, яку ми мусимо сприймати", — зазначила Мішина.
На опублікованих кадрах видно палаючі автомобілі та розбиті вікна. Мішина наголосила, що дуже любить Київ і їй шкода, що Росія руйнує все навколо.
"Я так люблю тебе, Києве! Молюсь, щоб нам все ж таки вдалося тебе зберегти", — додала кінозірка.
Атака Росії на Київ
У понеділок, 12 жовтня, російські загарбники вкотре атакували Київ дронами. Внаслідок цього сталося влучання у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі, де вщент згоріли автівки. Попередньо, було атаковано ЖК Seven на Осокорках.
За словами мера Віталія Кличка, відомо про 11 постраждалих та двох загиблих людей. Серед поранених — 17-річна дівчина.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати через тогочасні тренди та зухвалий стиль одягу.
- Також українська акторка несподівано вирішила попрощатися зі своїм довжелезним волоссям. Артистка показала свіжу зачіску та спровокувала активні обговорення.
Крім того, Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон.