Відома акторка обрізала своє довге волосся: як вона тепер виглядає (фото)
Українська акторка Ксенія Мішина несподівано вирішила попрощатися зі своїм довжелезним впізнаваним волоссям.
В Instagram артистка показала свіжу зачіску та спровокувала активні обговорення.
Ксенія Мішина обрізала волосся
На відео зірка екрану спочатку демонструє всю довжину свого волосся, а потім сама ж зрізає частину.
"Нарешті", — написала акторка.
У коментарях було багато компліментів від фанатів та колег Мішиної.
- "Аффф. Свіжо", — написала акторка Катерина Тишкевич.
- "Нарешті. Я чекала. Тобі дуже гарно", — зазначила Катерина Кузнєцова.
- "Ох, яка", — звернулася Сабіна Мусіна.
- "Волосся відросте, а настрій завдяки зміни себе — на довго забезпечений! Ксенія красуня у будь-якому образі".
Реакція на критику
Були й коментарі зі словами про жалем за довгим волоссям.
"Всю індивідуальність зістригли, стали як всі. З довгим волоссям вигляд молодший і свіжіше зі світлими пасмами", — написала підписниця акторки.
"Досить наївно вважати, що індивідуальність людини визначається довжиною її волосся", — відповіла Ксенія.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши в соцмережах рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати.
- Акторка поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон.
Ксенія купила свій перший Mercedes — про білосніжну автівку зірка давно мріяла і нарешті досягла своєї цілі.