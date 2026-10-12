Відома акторка обрізала своє довге волосся: як вона тепер виглядає (фото)

Українська акторка Ксенія Мішина несподівано вирішила попрощатися зі своїм довжелезним впізнаваним волоссям.

В Instagram артистка показала свіжу зачіску та спровокувала активні обговорення.

Ксенія Мішина обрізала волосся

На відео зірка екрану спочатку демонструє всю довжину свого волосся, а потім сама ж зрізає частину.

"Нарешті", — написала акторка.

У коментарях було багато компліментів від фанатів та колег Мішиної.

"Аффф. Свіжо", — написала акторка Катерина Тишкевич.

"Нарешті. Я чекала. Тобі дуже гарно", — зазначила Катерина Кузнєцова.

"Ох, яка", — звернулася Сабіна Мусіна.

"Волосся відросте, а настрій завдяки зміни себе — на довго забезпечений! Ксенія красуня у будь-якому образі".

Ксенія Мішина до стрижки Фото: instagram/misha.k.ua

Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

Нова зачіска Ксенії Фото: instagram/misha.k.ua

Реакція на критику

Були й коментарі зі словами про жалем за довгим волоссям.

Видео дня

"Всю індивідуальність зістригли, стали як всі. З довгим волоссям вигляд молодший і свіжіше зі світлими пасмами", — написала підписниця акторки.

"Досить наївно вважати, що індивідуальність людини визначається довжиною її волосся", — відповіла Ксенія.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ксенія Мішина здивувала своїх шанувальників, опублікувавши в соцмережах рідкісний архівний знімок зі своєї юності. На фотографії 18-річну майбутню зірку кіно просто не впізнати.

Акторка поділилася з шанувальниками секретом своєї ідеальної форми, показавши свій ранковий раціон.

Ксенія купила свій перший Mercedes — про білосніжну автівку зірка давно мріяла і нарешті досягла своєї цілі.