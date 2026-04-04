Відома акторка похизувалася купівлею авто за 5 мільйонів: "День понтів" (фото)

Українська акторка Ксенія Мішина зізналася, що купила свій перший Mercedes — про білосніжну автівку зірка давно мріяла і нарешті досягла своєї цілі.

Героїня "Холостячки" 2020 року вийшла на звʼязок прямо з автосалону. Вона поділилася кадрами в Instagram (misha.k.ua).

Ксенія Мішина купила машину за 5 мільйонів

"Колись у мене була величезна мрія, яка з часом перетворилася на мету. Я взагалі вірю в те, що кожна мрія здійснюється тоді, коли перетворюється на мету, на таке внутрішнє рішення", — сказала Мішина.

"І ось коли я свою мрію-мету десь бачила, завжди собі говорила: "От настане день, Ксеніє Олександрівно, обов'язково", — додала акторка.

Знаменитість наголосила, що не любить хизуватися, але сьогодні вирішила зробити виняток.

"Я взагалі не люблю хвалитися і демонструвати якісь речі, але друзі… Мій перший "Мерседес"! Про який я мріяла багато років! Моя лялечка, красунечка", — зазначила Ксенія.

Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

Зокрема, Ксенія відреагувала на інформацію в мережі про її машину. Вона наголосила, що модель насправді — Mercedes-Benz GLE 450.

"Вибачте, сьогодні день невластивих мені понтів. Дякую всім, хто порадів за мою маленьку мрію", — додала зірка фільму "Бачу тебе".

Ксенія Мішина купила автівку Фото: instagram/misha.k.ua

Зазначимо, що вартість такого Mercedes сягає пʼяти мільйонів гривень, судячи із сайту компанії.

