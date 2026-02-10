Ксенія Мішина виїхала із 13-річним сином Платоном за кордон (фото)

Українська акторка оприлюднила відео зі своїм сином Платоном. Вона вперше у 2026 році показала відео з відпочинку.

Ксенія Мішина поїхала з сином на відпочинок за кордон. У понеділок, 9 лютого, в її Instagram з’явились кадри, зроблені на узбережжі океану.

У короткому ролику зірка екрану з сином Платоном стоять спинами до камери, дивлячись у бік океану та обіймаючись. На фоні грає найвідоміша композиція співачки Lara Fabian — Je t'aime.

"У житті є два важливі рішення: куди йти і кого взяти із собою", — написала під відео Ксенія.

До речі, її синові у квітні виповниться 14. Видно, зірковій мамі дедалі складніше затягти підлітка в кадр.

У сторіз Мішина окремо опублікувала типову для соціальних мереж філософську цитату про романтичні стосунки та пошук партнера.

Відео дня

"Ви зможете впізнати свою людину в натовпі? Так, моєї в натовпі не буде", — написала вона, проілюструвавши слова фотографією, зробленою на камінні на тлі гірського пейзажу.

Ксенія Мішина поїхала з сином на відпочинок за кордон Фото: Instagram

"А ми все вимірюємо життя цифрами, боїмося втратити контроль, займаємось постійним доведенням, переживаємо за дедлайни і за те, що про нас подумають люди…" — підписала серію фото Мішина.

На початку повномасштабної війни біологічний батько Платона намагався повернутися в життя сина, але зрештою уникнув відповідальності та знову зник.

Восени Платон насмішив і маму, і її підписників самостійною стрижкою, а також вразив тим, скільки може стрибати на скакалці.

