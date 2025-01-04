Актриса Ксенія Мішина похизувалася розкішною фігурою у сміливій фотосесії (фото, відео)

Не всі підписники оцінили відвертість актриси і накинулися на неї з критикою. Мішина ніяк не коментує ці нападки.

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35-річна українська актриса Ксенія Мішина поділилася з підписниками в Instagram кадрами з пікантної фотосесії. На опублікованому відео вона позує в чорних латексних стрінгах і такого ж кольору топі з довгими рукавами. Вона демонструє перед камерою підтягнуту і струнку фігуру.

"Новий рік почався і знаєте що? Усе буде так, як ви цього захочете. Наприклад: Бути дерзкою, коли всі чекають тиші. Бути яскравою, коли світ стає сірим. Бути сміливим, навіть коли страшно. Цей пост – не про ідеали і не про зовнішнє. Це про свободу. Свободу бути собою, рости, ламати нав'язані шаблони і створювати свої правила. Нинішній рік може стати будь-яким. Це залежить тільки від нас", – написала Ксенія в публікації.

У коментарях думки користувачів на відео розділилися. Серед них були і відомі люди. Так, актор і хореограф Олексій Суровцев захопився фігурою зірки, а акторка Наталя Денисенко зазначила: "Божественна краса".

"Не розумію, красива, не сперечаюся, але навіщо такий образ голий, ну це непристойно!", "Або це кінець світу, всі виставляються голими, війна скільки горя, а деякі з глузду з'їжджають", — обурюються інші.

Ксенія Мішина в березні минулого року потрапила в мовний скандал. Акторка родом із Криму і з початком великої війни в публічному просторі перейшла на українську мову. Утім, напередодні зробила виняток для подкасту свого фітнес-тренера Сергія Пількевича, який працює на міжнародну аудиторію. Це помітили її шанувальники та розкритикували знаменитість.

Вона була ведучою чотирьох сезонів шоу "Я люблю Україну", але в грудні телеканал ТЕТ офіційно оголосив про зміну ведучої.

Раніше Фокус писав, чому Ксенія Мішина відмовилася виходити заміж.