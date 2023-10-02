Актриса Ксенія Мішина зізналася, чому відмовилася виходити заміж

Зірка серіалу "Кріпосна" розповіла, що розлучилася з батьком свого сина ще будучи вагітною.

Related video

Акторка Ксенія Мішина, зірка серіалів "Кріпосна" і "Жіночі секрети", вперше розповіла, чому розлучилася з батьком свого сина Платона. І чому її 11-річний син відмовляється бачитися з ним. Актриса дала відверте інтерв'ю журналістці та блогерці Аліні Шаманській.

За словами Мішиної, батько її сина Платона був справжнім аб'юзером. І не давав їй грошей, коли вона була вагітна і не працювала. Сина вона народила в 22 роки.

Ксенія Мішина із сином

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

"Дівчинка 20 років, звичайно, я не працюю, я вагітна, у мене токсикоз, я не можу вийти на вулицю, нічого не можу з'їсти, з 50 до 46 схудла в перші місяці. Я не можу на кухню піти щось приготувати, тому що в мене запахи просто... А він мені не дає навіть грошей, там 100 гривень на день: "Іди там десь поїж", а я голодна! "Ну, подзвони мамі, якщо ти голодна", — зізналася Ксенія, так і не назвавши ім'я свого колишнього нареченого.

Ксенія згадала, що гроші при цьому в нього були, за її словами, у шафі лежали "пачки баксів", які її колишній бойфренд просто приносив і "туди клав". Вона зізналася, що в той момент ще вчилася і в неї ні на що не вистачало грошей. Але він їй ніяк не допомагав, а на будь-які прохання про гроші — відправляв до батьків.

Зрештою вона зателефонувала матері, та приїхала на автомобілі і забрала її речі. У підсумку Ксенія поїхала до батьків у Севастополь.

"Пішло якесь просто пекло у стосунках. І я сказала: "Я не буду виходити за тебе заміж. Якщо все буде добре, потім розпишемося, але зараз я забираю заяву". У нас уже був замовлений ресторан, я вже вибирала собі сукню", — зізналася Ксенія.

"Я — мати-одиначка, я не залежу ні від кого. Я можу зараз виїхати за кордон і мені не потрібно питати в нього "будь ласка, дай мені дозвіл", мені це не потрібно", — додала Мішина.

Актриса зізналася, що її син не спілкується зі своїм батьком. Але він з'явився на початку війни.

Ксенія Мішина із сином

"Цей чоловік, батько Платона, він з'явився на початку війни, вперше за 10 років. Він мені тоді сказав: "Слухай, я просто тоді був таким хлопчиком і дуже злякався. Я не знаходжу жодних інших слів. Мені немає виправдання. Я злякався", — Ксенія розповіла, що він злякався відповідальності, того факту, що в нього буде дитина. Але вона вдячна, що він подарував їй дитину. Бо за своїм власним зізнанням, вона б ніколи не наважилася народити сама.

Раніше актриса сильно схудла і налякала своїх шанувальників. Але сама Ксенія зізналася, що зараз перебуває у своїй найкращій формі.