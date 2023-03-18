"Суповий набір": екстремальне схуднення Ксенії Мішиної викликало бурхливу дискусію в мережі (фото)

Зірка серіалу "Кріпосна" показала фанатам свою "підсушену" і дуже худу фігуру. Підписники різко засудили акторку, проте Ксенія Мішина дала хейтерам відповідь.

Related video

Відома українська акторка Ксенія Мішина опублікувала результати 4-х місяців своєї роботи над схудненням і спортивною формою. Сміливими фото оновленого тіла акторка поділилася із шанувальниками на своїй сторінці в Instagram.

Зірка серіалу "Кріпосна" — До та Після Фото: instagram/misha.k.ua

"Моя найкраща форма за 33 роки життя. І я могла б дуже натхненно описати вам свою жіночу радість, але це лише невелика, хоча, погоджуся, хороша верхівка айсберга, яка доступна зараз вашому погляду", — пише зірка серіалу "Кріпосна".

Акторка перебуває у своїй найкращій формі Фото: instagram/misha.k.ua

Акторка уточнила, що почувається чудово, а крім зовнішніх змін у неї відбувся один із найважливіших, трансформаційних, глибоких і ключових періодів життя, тотальна особистісна перебудова, реорганізація способу життя та смислових прагнень.

"Цей шлях почався 4 місяці тому, де спочатку я була одержима красивою фігурою, а потім людьми!!! "Я ніколи не буду колишньою"? Так от, це про мене", — поділилася з підписниками Мішина.

Змінилося не лише тіло, а й пріоритети Фото: instagram/misha.k.ua

Багато підписників акторки в коментарях почали стверджувати, що Мішина пропагує "нездорову худорлявість" і переконували, що її фігура до тренувань була жіночнішою і кращою. Деякі користувачі соціальних мереж залишали гнівні коментарі у стилі "суповий набір" і "таке не може подобатися чоловікам".

У відповідь на негативні відгуки зірка відповіла у сторіз у своєму профілі.

"Хто так само вважає, ви повинні розуміти, що трансформація способу життя і ретельна робота над собою — це не про знущання. Це про свідоме, здорове життя! Можливо у вас формується така думка через маніпулятивні стереотипи, що для досягнення кращої версії себе потрібно постійно страждати і знущатися над собою. Так, не завжди в усьому є присутність задоволення, але хто сказав, що це погано? Складнощі — ваше паливо теж! А загалом гармонію, справжню насолоду й ейфорію ви отримуєте завдяки процесам і результатам", — написала Ксенія у відповідь хейтерам.

Зірка не почала мовчати у відповідь на хейт

Також ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина увійшла до рейтингу 30 найзавидніших наречених України у 2022 році.

Нагадаємо, раніше Фокус ділився секретами ефективної дієти для того, щоб швидко скинути вагу за кілька днів до весни.