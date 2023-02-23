Схуднути за 7 днів. Як дуже швидко прийти у форму до весни 2023

Розбираємося, як швидко скинути вагу за кілька днів до весни.

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Ніщо не замінить здорове харчування та регулярні тренування, коли ви хочете схуднути, але ці поради й рекомендації щодо швидкої дієти допоможуть вам мати кращий вигляд і досягти бажаних цілей у рази швидше. За матеріалами glamour.com.

Пийте воду

"Це може здатися нелогічним, але найкращий спосіб перемогти здуття живота й підтримувати всі системи організму в робочому стані — це пити більше води, — каже Сарі Грівз, докторка медичних наук. — Спробуйте випивати повну склянку H2О щоразу, коли відчуєте голод. Ви відчуєте, як мало їжі вам потрібно насправді!"

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Відмовтеся від газованих напоїв

За словами Грівз, ще один спосіб зробити живіт плоскішим — уникати газованих напоїв. Безалкогольні напої, навіть дієтичні, містять натрій, який значною мірою сприяє здуттю живота, попереджає експертка. Замість дієтичної коли віддайте перевагу несолодкому чаю з льодом або кавою. Ви одразу відчуєте різницю!

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Спробуйте одноденний детокс

Очищення не є ключем до постійної втрати ваги, але такі зірки як Гвінет Пелтроу та Бейонсе постійно вдаються до очищення соком і голодуванням, щоб схуднути й відновити своє тіло. Варіант, якого ви можете дотримуватися, — їсти тільки сирі фрукти й овочі протягом дня. Ви почуватиметеся більш ситими, ніж якби ви просто пили сік, але ви легко зможете контролювати свій щоденний "бюджет" калорій.

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Знайдіть продукти для підживлення

Ходити в спортзал? Підтримуйте рівень енергії, вибираючи продукти, які допоможуть вам спалити більше калорій під час тренування та протягом дня. Експерт стверджує: "Їжте хороші вуглеводи, такі як цільнозернові продукти, а також багато фруктів і овочів. Це сильне "паливо", що вивільняється під час активної фази дня. Якщо сказати простіше, ви не тягтиметеся до нездорових закусок, щоб підтримувати себе в тонусі".

Зосередьтеся на кардіо тренуваннях

Оскільки у вас мало часу, замініть точкові вправи на присідання — вони не дадуть вам швидких результатів, яких ви прагнете. "Ви повинні спалити жир, перш ніж наростити м'язову масу, — говорить Мередіт Джонсон, інструкторка з фітнесу з Массачусетса. — Я рекомендувала б кардіо, щоб схуднути". Щоб по-справжньому скинути зайві кілограми, виберіть високоінтенсивне інтервальне тренування, яке посилює спалювання жиру за короткі, але надважкі тренування.

Скоротіть споживання рафінованих вуглеводів

Позбавте свій раціон від поганих вуглеводів (також відомих як біле борошно та цукор), які знижують вашу енергію та можуть змусити вас пропустити останнє тренування. "Подумайте про те, як продукти впливають на ваш рівень енергії. Рафіновані вуглеводи, біле борошно, закуски — вони підвищують рівень цукру в крові, а потім ви сильно втомлюєтеся", — каже Грівз. — Це енерговитратні продукти. І пам'ятайте: немає енергії, рівносильної потягу до їжі".

Порада для схуднення: виключіть оброблені харчові продукти

Коли ви намагаєтеся швидко схуднути, давайте своєму тілу натуральні продукти, які воно може перетравлювати, і відмовляйтеся від усього, що приходить в обгортці чи упаковці. Грівз радить дотримуватися таких порад і в ресторанах. "Спробуйте салати й білок на грилі. Відмовтеся від шкідливих соусів".

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Їжте нежирні продукти

Продукти, які борються з жиром на животі? Та будь ласка! "Їжте більше фруктів іта овочів, які природним чином містять воду. Сечогінний ефект допомагає позбутися надлишку води й здуття живота, — каже Грівз. (Звучить схоже на пораду № 1. Так і має бути!) — Спробуйте дині, помідори, ананаси та виноград. Усе це легко додати до літнього салату". Салат із кавуна та руколи — чудовий початок для короткого й ефективного шляху до швидкої втрати ваги!

Відмовтеся від алкоголю

Ти розумна дівчина та знаєш, що алкогольні напої можуть бути калорійними бомбами. Але це не все. Грівз каже, що випивка насправді стимулює апетит, тож випивка — це подвійний саботаж дієти. Якщо ви не хочете повністю відмовлятися від випивки, Грівз радить притримуватися вина (звичайно, звертаючи увагу на порції!) та починати з великої склянки води, щоб уникнути зневоднення.