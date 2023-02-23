Похудеть за 7 дней. Как очень быстро прийти в форм у к весне 2023

Разбираемся, как быстро сбросить вес за несколько дней до весны.

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Ничто не заменит здоровое питание и регулярные тренировки, когда вы хотите похудеть, но эти советы и рекомендации по быстрой диете помогут вам выглядеть лучше и добиться желаемых целей в разы быстрее. По материалам glamour.com.

Пейте воду

Это может показаться нелогичным, но лучший способ победить вздутие живота и поддерживать все системы организма в рабочем состоянии— это пить больше воды, — говорит Сари Гривз, доктор медицинских наук, Попробуйте выпивать полный стакан H2О каждый раз, когда почувствуете голод. Вы ощутите, как мало еды вам нужно на самом деле!

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Откажитесь от газированных напитков

По словам Гривза, еще один способ сделать живот более плоским: избегать газированных напитков. Безалкогольные напитки, даже диетические, содержат натрий, который в значительной степени способствует вздутию живота, предупреждает эксперт. Вместо диетической колы отдайте предпочтение несладким чаю со льдом или кофе. Вы сразу ощутите разницу!

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Попробуйте однодневный детокс

Очищение не является ключом к постоянной потере веса, но такие звезды, как Гвинет Пэлтроу и Бейонсе, постоянно прибегают к очищению соком и голоданием, чтобы похудеть и восстановить свое тело. Вариант, которого вы можете придерживаться — есть только сырые фрукты и овощи в течение дня. Вы будете чувствовать себя более сытым, чем если бы вы просто пили сок, но вы легко сможете контролировать свой ежедневный "бюджет" калорий.

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Найдите продукты для подпитки

Ходить в спортзал? Поддерживайте уровень энергии, выбирая продукты, которые помогут вам сжечь больше калорий во время тренировки и в течение дня. Эксперт утверждает: "Ешьте хорошие углеводы, такие как цельнозерновые продукты, а также много фруктов и овощей. Это сильное, высвобождаемое на время активной фазы дня "топливо". Если сказать проще, вы не будете тянуться к нездоровым закускам, чтобы поддерживать себя в тонусе.

Сосредоточьтесь на кардио тренировках

Поскольку у вас мало времени, замените точечные упражнения на приседания — они не дадут вам быстрых результатов, к которым вы стремитесь. "Вы должны сжечь жир, прежде чем нарастить мышечную массу", — говорит Мередит Джонсон, инструктор по фитнесу из в Массачусетса. "Я бы рекомендовал кардио, чтобы наклонить тело вниз". Чтобы по-настоящему сбросить лишние килограммы, выберите высокоинтенсивную интервальную тренировку, которые усиливают сжигание жира за короткие, но сверхтяжелые тренировки.

Сократите потребление рафинированных углеводов

Избавьте свой рацион от плохих углеводов (также известных как белая мука и сахар), которые снижают вашу энергию и могут заставить вас пропустить последнюю тренировку. "Подумайте о том, как продукты влияют на ваш уровень энергии. Рафинированные углеводы, белая мука, закуски — они повышают уровень сахара в крови, а затем вы сильно устаете", — говорит Гривз. "Энергозатратные продукты". И помните: "Нет энергии равносильной тяге к еде".

Совет для похудения: исключите обработанные пищевые продукты

Когда вы пытаетесь быстро похудеть, давайте своему телу натуральные продукты, которые оно может переваривать, и отказывайтесь от всего, что приходит в обертке или упаковке. Гривз советует придерживаться таких советов и в ресторанах. "Попробуйте салаты и белок на гриле. Откажитесь от вредных соусов".

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Ешьте нежирные продукты

Продукты, которые борются с жиром на животе? Да, пожалуйста! "Ешьте больше фруктов и овощей, которые естественным образом содержат воду. Мочегонный эффект помогает избавиться от избытка воды и вздутия живота", — говорит Гривз. (Звучит знакомо по совету № 1. Так и должно быть!) "Попробуйте дыни, помидоры, ананасы и виноград. Все это легко добавить в летний салат". Этот салат из арбуза и рукколы — отличное начало для короткого и эффективного пути к быстрой потере веса!

Откажитесь от алкоголя

Ты умная девушка и знаешь, что алкогольные напитки могут быть калорийными бомбами. Но это не все. Гривз говорит, что выпивка на самом деле стимулирует аппетит, поэтому выпивка — это двойной саботаж диеты. Если вы не хотите полностью отказываться от выпивки, Гривз советует придерживаться вина (конечно, заботясь о порциях!) И начинать с большого стакана воды, чтобы избежать обезвоживания.