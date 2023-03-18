"Суповой набор": экстремальное похудение Ксении Мишиной вызвало бурную дискуссию в сети (фото)

Звезда сериала "Крепостная" показала фанатам свою "подсушенную" и очень худую фигуру. Подписчики резко осудили актрису, однако Ксения Мишина дала хейтерам ответ.

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Известная украинская актриса Ксения Мишина опубликовала результаты 4-х месяцев своей работы над похудением и спортивной формой. Смелыми фотографиями обновленного тела актриса поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Звезда сериала "Крепостная" — До и После Фото: instagram/misha.k.ua

"Моя самая лучшая форма за 33 года жизни. И я бы могла очень вдохновенно описать вам свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя, соглашусь, хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору", — пишет звезда сериала "Крепостная".

Актриса находится в своей лучшей форме Фото: instagram/misha.k.ua

Актриса уточнила, что чувствует себя прекрасно, а помимо внешних изменений у нее произошел один из важнейших, трансформационных, глубоких и ключевых периодов жизни, тотальная личностная перестройка, реорганизация образа жизни и смысловых стремлений.

"Этот путь начался 4 месяца назад, где сначала я была одержима красивой фигурой, а потом людьми!!! Гениальными людьми, которые натолкнули меня на глобальное изменение идеалов и приоритетов, заставивших проснуться и открыть глаза. Помните такую, казалось бы, банальную фразу — "Я никогда не буду прежней"? Так вот, это обо мне", — поделилась с подписчиками Мишина.

Изменилось не только тело, но и приоритеты Фото: instagram/misha.k.ua

Многие подписчики актрисы в комментариях начали утверждать, что Мишина пропагандирует "нездоровую худощавость" и убеждали, что ее фигура до тренировок была женственнее и лучше. Некоторые пользователи социальных сетей оставляли гневные комментарии в стиле "суповой набор" и "такое не может нравиться мужчинам".

В ответ на негативные отзывы звезда ответила в сториз в своем профиле.

"Кто так же считает, вы должны понимать, что трансформация образа жизни и тщательная работа над собой — это не об издевательствах. Это о сознательной, здоровой жизни! Возможно у вас формируется такое мнение из-за манипулятивных стереотипов, что для достижения лучшей версии себя нужно постоянно страдать и издеваться над собой. Да, не всегда во всем есть присутствие удовольствия, но кто сказал, что это плохо? Сложности — ваше топливо тоже! А в целом гармонию, настоящее наслаждение и эйфорию вы получаете, благодаря процессам и результатам", — написала Ксения в ответ хейтерам.

Звезда не стала молчать в ответ на хейт

Также мы писали о том, что украинская актриса Ксения Мишина вошла в рейтинг 30 самых завидных женихов и невест Украины в 2022 году.

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