Актриса Ксения Мишина призналась, почему отказалась выходить замуж

Звезда сериала "Крепостная" рассказала, что рассталась с отцом своего сына еще будучи беременной.

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Актриса Ксения Мишина, звезда сериалов "Крепостная" и "Женские секреты" впервые рассказала, почему рассталась с отцом своего сына Платона. И почему ее 11-летний сын отказывается видеться с ним. Актриса дала откровенное интервью журналистке и блогеру Алине Шаманской.

По словам Мишиной, отец ее сына Платона был настоящим абьюзером. И не давал ей денег, когда она была беременна и не работала. Сына она родила в 22 года.

Ксения Мишина с сыном

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"Девочка 20 лет, конечно, я не работаю, я беременна, у меня токсикоз, я не могу выйти на улицу, ничего не могу съесть, с 50 до 46 похудела в первые месяцы. Я не могу на кухню пойти что-то приготовить, потому что у меня запахи просто… А он мне не дает даже денег, там 100 гривен в день: "Иди там где-нибудь поешь", а я голодная! "Ну, позвони маме, если ты голодная", — призналась Ксения, так и не назвав имя своего бывшего жениха.

Ксения упомянула, что деньги при этом у него были, по ее словам, в шкафу лежали "пачки баксов", которые ее бывший бойфренд просто приносил и "туда клал". Она призналась, что в тот момент еще училась и у нее ни на что не хватало денег. Но он ей никак не помогал, а на любые просьбы о деньгах – отправлял к родителям.

В итоге она позвонила матери, та приехала на автомобиле и забрала ее вещи. В итоге Ксения уехала к родителям в Севастополь.

"Пошел какой-то просто ад в отношениях. И я сказала: "Я не буду выходить за тебя замуж. Если все будет хорошо, потом распишемся, но сейчас я забираю заявление". У нас уже был заказан ресторан, я уже выбирала себе платье", — призналась Ксения.

"Я — мать-одиночка, я не завишу не от кого. Я могу сейчас уехать за границу и мне не нужно спрашивать у него "пожалуйста, дай мне разрешение", мне это не нужно", — добавила Мишина.

Актриса призналась, что ее сын не общается со своим отцом. Но он объявился в начале войны.

Ксения Мишина с сыном

"Этот человек, отец Платона, он появился в начале войны, впервые за 10 лет. Он мне тогда сказал: "Слушай, я просто тогда был таким мальчиком и очень испугался. Я не нахожу никаких других слов. Мне нет оправдания. Я испугался", — Ксения рассказала, что он испугался ответственности, того факта, что у него будет ребенок. Но она благодарна, что он подарил ей ребенка. Потому что по своему собственному признанию, она бы никогда не решилась родить сама.

Ранее актриса сильно похудела и напугала своих поклонников. Но сама Ксения призналась, что сейчас находится в своей лучшей форме.