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Стиль жизни

Ведущая шоу "Я люблю Украину" Ксения Мишина записала подкаст на русском (видео)

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Фото: instagram/misha.k.ua | Ксения Мишина

Актриса родом из Крыма и с началом большой войны в публичном пространстве перешла на украинский язык. Впрочем, накануне сделала исключение для подкаста своего фитнес-тренера, который работает на международную аудиторию.

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Украинская актриса и ведущая Ксения Мишина попала в скандал, записав подкаст на русском языке. Отрывок видео она опубликовала в Instagram.

Уроженка Севастополя находится на Бали с сыном Платоном, где записала разговор о мотивации и жизненных трансформациях со своим фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем, который ведет соцсети на английском. Сам он украинец, однако длительное время живет за рубежом, работая на международную аудиторию.

Подкаст, в котором фитнес-тренер общается с Ксенией, имеет англоязычное название Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Однако в самом ролике весь разговор ведется на русском.

Комментарии как к публикации в Instagram актрисы, так и к самому видео на YouTube уже закрыты.

"Год после трансформации... Lifestyle secrets. Ссылка в сторис" — лаконично написала звезда экрана.

Интересно, что в публичном пространстве Мишина с началом полномасштабной войны перешла на украинский язык и даже стала ведущей программы "Я люблю Украину", которое телеканал ТЕТ называет "самым патриотическим шоу страны".

Ксения Мишина

Ранее Мишина делилась фото с Пилькевичем с загадочной подписью.

"Любовь + Вера покажут путь..." — писала актриса.

Ксения Мишина и Сергей Пилькевич

Реакция сети на подкаст

"Иронично, что Ксения Мишина является ведущей программы "Я люблю Украину", которую канал ТЕТ позиционирует как "самое патриотичное шоу о нашей великой непокоренной стране". И это был классный рекламный ход. Ведущая родом из Крыма перешла на украинский и теперь сама популяризирует язык. Но иногда "сознательная позиция" является банальным приспособленчеством, чтобы заработать денег", — пишет телеграм-канал "Культурная прачечная".

"Везде закрытые комментарии, но почему. Ты же ведущая шоу "Я люблю Украину"", — пишут пользователи сети.

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Фото: скріншот

Напомним, Ксения Мишина заинтриговала фото с новым бойфрендом.

Также Фокус писал о том, почему Ксения Мишина отказалась выходить замуж.