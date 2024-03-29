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Стиль життя

Ведуча шоу "Я люблю Україну" Ксенія Мішина записала подкаст російською (відео)

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Фото: instagram/misha.k.ua | Ксенія Мішина

Акторка родом з Криму і з початком великої війни в публічному просторі перейшла на українську мову. Втім, напередодні зробила виняток для подкасту свого фітнес-тренера, який працює на міжнародну аудиторію.

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Українська акторка та ведуча Ксенія Мішина потрапила у скандал, записавши подкаст російською мовою. Уривок відео вона опублікувала в Instagram.

Уродженка Севастополя перебуває на Балі із сином Платоном, де записала розмову про мотивацію та життєві трансформації зі своїм фітнес-тренером Сергієм Пилькевичем, який веде соцмережі англійською. Сам він українець, проте тривалий час мешкає за кордоном, працюючи на міжнародну аудиторію.

Подкаст, у якому фітнес-тренер спілкується з Ксенією, має англомовну назву Kseniia Mishyna 's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. Проте у самому ролику вся розмова ведеться російською.

Коментарі як до публікації в Instagram акторки, так і до самого відео в YouTube вже закриті.

"Рік після трансформації… Lifestyle secrets. Посилання в сторіс" — лаконічно написала зірка екрану.

Цікаво, що в публічному просторі Мішина з початком повномасштабної війни перейшла на українську мову та навіть стала ведучою програми "Я люблю Україну", яке телеканал ТЕТ називає "найпатріотичнішим шоу країни".

Ксенія Мішина

Раніше Мішина ділилася фото з Пилькевичем із загадковим підписом.

"Любов + Віра покажуть шлях…" — писала акторка.

Ксенія Мішина та Сергій Пилькевич

Реакція мережі на подкаст

"Іронічно, що Ксенія Мішина є ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ позиціонує як "найпатріотичніше шоу про нашу велику нескорену країну". І це був класний рекламний хід. Ведуча родом із Криму перейшла на українську і тепер сама популяризує мову. Але інколи "свідома позиція" є банальним пристосуванством, щоб заробити грошей", — пише телеграм-канал "Культурна прачечна".

"Всюди закриті коментарі, але чому. Ти ж ведуча шоу "Я люблю Україну"", — пишуть користувачі мережі.

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Фото: Скріншот

Нагадаємо, Ксенія Мішина заінтригувала фото з новим бойфрендом.

Також Фокус писав про те, чому Ксенія Мішина відмовилася виходити заміж.