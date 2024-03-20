Головне — розквітати поруч із ним: "холостячка" Мішина показала свого чоловіка на фото

Зазначимо, що в кадр опублікованих Ксенією Мішиною фото потрапила тільки рука чоловіка. Однак акторка детально розповіла, чим її привабив обранець і чому вона вирішила бути саме з ним.

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"Холостячка" і зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина сповістила шанувальників про те, що тепер не самотня і в її житті з'явився чоловік зі спорідненою душею. Про це українська артистка театру і кіно розповіла в сторіс на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Це душа, зустріч з якою варта всіх смислів і реінкарнацій. Душа, яку ти шукаєш протягом усіх шляхів, випробувань і усвідомлень. Душа, яка на 100% повторює тебе. З якою відбувається макроконтакт і нескінченність", — написала Мішина.

"Холостячка" Мішина розповіла, чим її привабив значущий чоловік у її житті Фото: Скриншот

Крім того, 18 березня Ксенія Мішина опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька інтригуючих фотографій. На них артистка з оголеними грудьми, які вона підкреслила ювелірною прикрасою з білих круглих і краплеподібних перлин, обіймає татуйовану руку чоловіка. Його обличчя не потрапило в кадр.

Ксенія Мішина поділилася з користувачами еротичними фотографіями Фото: Ксенія Мішина/Instagram Ксенія Мішина поділилася з користувачами еротичними фотографіями Фото: Ксенія Мішина/Instagram

"Головне — розквітати поруч із ним", — підписала фотографії Мішина.

Зазначимо, що жодних натяків на те, хто став значущим чоловіком у її житті, артистка не залишила.

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Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на публікацію Мішиної, в якій вона ділиться особистим щастям:

"Фото — вогонь".

"Цікаво, за скільки часу цього чоловіка знайдуть за татуюваннями?"

"Хтось уже знайшов, чия рука тримає її за (груди, — ред.)?"

"Це саме те, що потрібно українцям, коли обстрілюють Сумщину, Одесу".

"Ксю, набиваючи собі ціну, можете опинитися на розпродажі. Мабуть, вам мало, як вас бортанули в "Холостячці". Ось, вирішили пропіаритися за рахунок чужої руки. Сміх та й годі".

"Теж хочу таку фотосесію".

Нагадаємо, у лютому Ксенія Мішина розповіла про шкільного вчителя, який у 6 класі розбещував її та однокласниць. Вона згадала про шкільного вчителя, який роздягав її та однокласниць і проводив огляди у своєму кабінеті. Періодично чоловік запрошував учениць до себе додому, де показував їм порно.

Також ЗМІ писали про те, що Ксенію Мішину запідозрили у стосунках зі Славою Дьоміним. Мішина показала як вони разом зі Славою і синами їдуть на спільній машині. У цей час за кермом сидить її 11-річний син Платон, а праворуч від нього Слава Дьомін. У цей час Ксенія разом із сином Слави, Владом, сидять позаду.