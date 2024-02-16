Ксенія Мішина розповіла про шкільного вчиетля, який в 6 класі розбещував її та однокласниць

Ксенія Мішина згадала про шкільного вчителя, який роздягав її та однокласниць та проводив огляди у своєму кабінеті. Періодично чоловік запрошував учениць до себе додому, де показував їм порно.

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34-річна акторка Ксенія Мішина, відома ролями в серіалах "Кріпосна" та "Клятва лікаря", зізналася, що один зі шкільних вчителів розбещував її та однокласниць. Відверті спогади зі шкільних років Мішина розповіла у стендапі STAND UP Battle Club.

Зокрема, акторка розповіла, що будучи ще в 6 класі вона мала вчителя, який звільняв дівчат з уроків, заводив їх у свій кабінет і проводив так званий медичний огляд роздягаючи їх до гола.

Чоловік лапав дівчат і заглядав їм у трусики, а потім говорив, що все добре, вони нормально розвиваються.

Акторка зізналася, що тоді ні вона, ні однокласниці не розуміли, що такі дії вчителя не нормальні і несуть сексуальний характер. Діти навіть не розповідали про це батькам, адже вчитель їм здавався дуже добрим. Мішина навіть відзначила, що всі однокласники його дуже любили.

"Ми його всі дуже любили, він такий класний був, тому що він звільняв з уроків", — сказала Мішина.

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23:14 - Ксенія Мішина розповіла про шкільного вчителя

Акторка зізналася, що інколи вчитель навіть запрошував школярів до себе додому. Періодично 10 дівчат ходили до нього в гості на вихідні.

Одного разу, школярки помітили біля комп’ютера вчителя, який тоді був рідкістю, диск на якому була намальована роздягнена жінка. Вони запитали у нього, що це. У результаті вчитель увімкнув школяркам відео на якому було порно.

За словами Мішиної, чоловік ніколи не домагався до дівчат. Тому всі вважали його поведінку нормальною.

Зі слів акторки, яка навчалася у школі в Сімферополі, вчитель вів предмет, який мав назву "Валеологія". Згодом він став працювати вчителем фізкультури. Мішина відзначила, що за останніми чутками, чоловік досі працює в школі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ксенія Мішина відверто розповіла про батька своєї дитини. Крім цього, актриса Ксенія Мішина зізналася, чому відмовилася виходити заміж.