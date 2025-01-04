Актриса Ксения Мишина похвасталась роскошной фигурой в смелой фотосессии (фото, видео)

Не все подписчики оценили откровенность актрисы и набросились на нее с критикой. Мишина никак не комментирует эти нападки.

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35-летняя украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками в Instagram кадрами из пикантной фотосессии. На опубликованном видео она позирует в черных латексных стрингах и такого же цвета топе с длинными рукавами. Она демонстрирует перед камерой подтянутую и строную фигуру.

"Новый год начался и знаете что? Все будет так, как вы этого захотите. Например: Быть дерзкой, когда все ждут тишины. Быть яркой, когда мир становится серым. Быть смелым, даже когда страшно. Этот пост – не об идеалах и не о внешнем. Это о свободе. Свободу быть собой, расти, ломать навязанные шаблоны и создавать свои правила. Нынешний год может стать любым. Это зависит только от нас", – написала Ксения в публикации.

В комментариях мнения пользователей на видео разделились. Среди них были и известные люди. Так, актер и хореограф Алексей Суровцев восхитился фигурой звезды, а актриса Наталья Денисенко отметила: "Божественная красота".

"Не понимаю, красивая, не спорю, но зачем такой образ обнаженный, ну это неприлично!", "Или это конец света, все выставляются голыми, война сколько горя, а некоторые с ума сходят", – возмущаются другие.

Ксения Мишина в марте прошлого года попала в языковой скандал. Актриса родом из Крыма и с началом большой войны в публичном пространстве перешла на украинский язык. Впрочем, накануне сделала исключение для подкаста своего фитнес-тренера Сергея Пилькевича, который работает на международную аудиторию. Это заметили ее поклонники и раскритиковали знаменитость.

Она была ведущей четырех сезонов шоу "Я люблю Украину", но в декабре телеканал ТЕТ официально объявил о смене ведущей.

Ранее Фокус писал, почему Ксения Мишина отказалась выходить замуж.