Ксения Мишина выехала с 13-летним сыном Платоном за границу (фото)

Украинская актриса обнародовала видео со своим сыном Платоном. Она впервые в 2026 году показала видео с отдыха.

Ксения Мишина поехала с сыном на отдых за границу. В понедельник, 9 февраля, в ее Instagram появились кадры, сделанные на побережье океана.

В коротком ролике звезда экрана с сыном Платоном стоят спинами к камере, глядя в сторону океана и обнимаясь. На фоне играет самая известная композиция певицы Lara Fabian — Je t'aime.

"В жизни есть два важных решения: куда идти и кого взять с собой", — написала под видео Ксения.

Кстати, ее сыну в апреле исполнится 14 лет. Видно, звездной маме все сложнее затащить подростка в кадр.

В сториз Мишина отдельно опубликовала типичную для социальных сетей философскую цитату о романтических отношениях и поиске партнера.

Відео дня

"Вы сможете узнать своего человека в толпе? Да, моего в толпе не будет", — написала она, проиллюстрировав слова фотографией, сделанной на камнях на фоне горного пейзажа.

Ксения Мишина поехала с сыном на отдых за границу Фото: Instagram

"А мы все измеряем жизнь цифрами, боимся потерять контроль, занимаемся постоянным доведением, переживаем за дедлайны и за то, что о нас подумают люди..." — подписала серию фото Мишина.

В начале полномасштабной войны биологический отец Платона пытался вернуться в жизнь сына, но в конце концов избежал ответственности и снова исчез.

Осенью Платон насмешил и маму, и ее подписчиков самостоятельной стрижкой, а также поразил тем, сколько может прыгать на скакалке.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ксения Мишина прокомментировала публичный конфликт со своей коллегой Натальей Денисенко. Последняя в 2025-м развелась с Андреем Фединчиком и закрутила роман с бизнесменом Юрием Савранским.

Кроме того, Ксения Мишина поделилась с подписчиками в Instagram кадрами с пикантной фотосессии. На опубликованном видео она позирует в черных латексных стрингах и такого же цвета топе с длинными рукавами. Она демонстрирует перед камерой подтянутую и стройную фигуру.

40-летний интервьюер Слава Демин рассказал подробности отношений с актрисой.