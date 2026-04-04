Известная актриса похвасталась покупкой авто за 5 миллионов: "День понтов" (фото)

Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что купила свой первый Mercedes — о белоснежной машине звезда давно мечтала и наконец достигла своей цели.

Героиня "Холостячки" 2020 года вышла на связь прямо из автосалона. Она поделилась кадрами в Instagram (misha.k.ua).

Ксения Мишина купила машину за 5 миллионов

"Когда-то у меня была огромная мечта, которая со временем превратилась в цель. Я вообще верю в то, что каждая мечта осуществляется тогда, когда превращается в цель, в такое внутреннее решение", — сказала Мишина.

"И вот когда я свою мечту-цель где-то видела, всегда себе говорила: "Вот наступит день, Ксения Александровна, обязательно", — добавила актриса.

Знаменитость подчеркнула, что не любит хвастаться, но сегодня решила сделать исключение.

"Я вообще не люблю хвастаться и демонстрировать какие-то вещи, но друзья... Мой первый "Мерседес"! О котором я мечтала много лет! Моя куколка, красавица", — отметила Ксения.

Ксения Мишина Фото: instagram/misha.k.ua

В частности, Ксения отреагировала на информацию в сети о ее машине. Она подчеркнула, что модель на самом деле — Mercedes-Benz GLE 450.

"Извините, сегодня день несвойственных мне понтов. Спасибо всем, кто порадовался за мою маленькую мечту", — добавила звезда фильма "Вижу тебя".

Ксения Мишина купила машину Фото: instagram/misha.k.ua

Отметим, что стоимость такого Mercedes достигает пяти миллионов гривен, судя по сайту компании.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ксения Мишина поехала с сыном на отдых за границу.

Актриса прокомментировала конфликт со своей коллегой и кумой Натальей Денисенко, которая развелась с Андреем Фединчиком и закрутила роман с бизнесменом Юрием Савранским.

Кроме того, интервьюер Слава Демин раскрыл подробности отношений с Ксенией.