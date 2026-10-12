Известная актриса подстригла длинные волосы: как она теперь выглядит (фото)

Украинская актриса Ксения Мишина неожиданно решила расстаться со своими длинными, узнаваемыми волосами.

В Instagram артистка продемонстрировала новую прическу и вызвала бурные обсуждения.

Ксения Мишина подстригла волосы

На видео кинозвезда сначала демонстрирует всю длину своих волос, а затем сама обрезает их часть.

"Наконец-то", — написала актриса.

В комментариях было много комплиментов от поклонников и коллег Мишиной.

"Аффф. Свежо", — написала актриса Екатерина Тишкевич.

"Наконец-то. Я ждала. Тебе очень идет", — отметила Екатерина Кузнецова.

"Ох, какая", — обратилась Сабина Мусина.

"Волосы отрастут, а настроение благодаря переменам — надолго обеспечено! Ксения красавица в любом образе".

Ксения Мишина до стрижки Фото: instagram/misha.k.ua

Ксения Мишина Фото: instagram/misha.k.ua

Новая прическа Ксении Фото: instagram/misha.k.ua

Реакция на критику

Были и комментарии, в которых выражалось сожаление о длинных волосах.

Видео дня

"Всю индивидуальность сбрили, стала такой же, как все. С длинными волосами выглядит моложе и свежее, особенно со светлыми прядями", — написала подписчица актрисы.

"Довольно наивно полагать, что индивидуальность человека определяется длиной его волос", — ответила Ксения.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ксения Мишина удивила своих поклонников, опубликовав в соцсетях редкий архивный снимок из своей юности. На фотографии 18-летнюю будущую кинозвезду просто не узнать.

Актриса поделилась с поклонниками секретом своей идеальной фигуры, показав свой утренний рацион.

Ксения купила свой первый Mercedes — звезда давно мечтала о белоснежной машине и наконец-то достигла своей цели.