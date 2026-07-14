Ксения Мишина показала, как она выглядела в 18 лет: актрису не узнать (фото)

Популярная украинская актриса Ксения Мишина удивила своих поклонников, опубликовав в соцсетях редкий архивный снимок из своей юности. На фотографии 18-летнюю будущую кинозвезду просто не узнать из-за модных тенденций того времени и дерзкого стиля одежды.

Общаясь с подписчиками в Instagram (@misha.k.ua), 37-летняя Ксения откликнулась на просьбу показать себя в юности и поделилась снимком, который мгновенно вызвал волну обсуждений в сети. На фото будущая знаменитость позирует возле белого автомобиля подруги, опираясь на его крышу.

Ксения Мишина показала архивное фото, на котором ей 18 лет Фото: Instagram

Для съемки она выбрала ультрамодный на тот момент наряд, сочетая черную кожаную куртку с эпатажными леопардовыми лосинами и ботильонами на высоких каблуках. Свой образ того времени девушка дополнила солнцезащитными очками и яркой синей сумочкой на золотой цепочке.

"Может показаться, что я здесь занимаюсь чем-то непристойным, но это точно не так. Не помню, о чём здесь шла речь, но это была машина моей подруги", — с юмором прокомментировала свой старый образ Ксения.

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