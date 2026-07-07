"Детище" Миндича: Ирина Сопонару рассказала, почему ушла из "Квартала 95"

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару впервые рассказала о причинах своего ухода из "Студии Квартал 95", который состоялся в декабре 2025 года. Знаменитость заверила, что решение было принято без скандалов, а главными факторами стали профессиональное выгорание и стремление изменить творческий вектор.

В своём YouTube-шоу "Только между нами" Сопонару откровенно призналась, что ей просто захотелось чего-то большего. Несмотря на слухи о возможных конфликтах, актриса стремилась выйти за привычные рамки юмористического шоу и реализовать себя в кинематографе.

"Меня спрашивали: „Почему ты ушла? Что-то случилось?“ Я отвечала: „Ничего не случилось. Я просто выгорела“. Хотела немного что-то изменить. Мне захотелось чего-то большего", — поделилась Ирина.

Мечта актрисы уже начала сбываться. В этом году она успела сняться в новом фильме, премьера которого запланирована на декабрь.

Бывшая участница "Квартала 95" также рассказала, что после начала полномасштабного вторжения пережила глубокий творческий кризис. Она серьезно сомневалась в целесообразности своей работы в такие тяжелые времена.

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Однако отношение артистки изменилось благодаря реакции публики. Эмоциональная реакция зрителей на спектаклях и юмористических проектах доказала Сопонару, что в такое страшное время людям очень нужен эскапизм и возможность хотя бы ненадолго отвлечься. Это осознание вернуло ей веру в важность своего дела.

Именно работа на съемочной площадке нового фильма вернула Ирине утраченный драйв и уверенность в правильном выборе профессии. Актриса вновь почувствовала то забытое "довоенное" воодушевление, когда работа приносит искреннее удовольствие, заставляет просыпаться с радостью и дарит настоящее волнение от самого процесса. Сейчас Сопонару полностью готова к новым творческим вызовам и перезагрузке карьеры в кино.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Ирина Сопонару стала первой среди коллег по студии, кто открыто заговорил о возможном закрытии "Квартала".

Известная актриса состоит в отношениях с подданным Великобритании, который не побоялся войны и остался в Украине.

Кроме того, звезда объяснила, почему "Квартал 95" больше не шутит о ТЦК.