Дітище Міндіча: Ірина Сопонару розповіла, чому пішла з "Кварталу 95"

Українська акторка та гумористка Ірина Сопонару вперше розповіла про причини свого виходу зі "Студії Квартал 95", який відбувся у грудні 2025 року. Знаменитість запевнила, що рішення далося без скандалів, а головними чинниками стали професійне вигорання та прагнення змінити творчий вектор.

У своєму YouTube-шоу "Тільки між нами" Сопонару відверто зізналася, що їй просто захотілося більшого. Попри чутки про можливі конфлікти, акторка прагнула вийти за звичні межі гумористичного шоу та реалізувати себе в кінематографі.

"Мене запитували: "Чого ти пішла? Щось сталося?" Кажу: "Нічого не сталося. Я просто вигоріла". Хотіла трошки щось змінити. Мені захотілося більшого", — поділилася Ірина.

Бажання акторки вже почало втілюватися в життя. Цього року вона встигла знятися в новому фільмі, прем'єра якого запланована на грудень.

Ексучасниця "Кварталу 95" також поділилася, що після початку повномасштабного вторгнення пережила глибоку творчу кризу. Вона серйозно сумнівалася в доцільності своєї роботи в такі важкі часи.

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Проте ставлення артистки змінилося завдяки реакції публіки. Емоційний фідбек на виставах та гумористичних проєктах довів Сопонару, що в такий страшний час людям дуже потрібен ескапізм і можливість бодай ненадовго відволіктися. Це усвідомлення повернуло їй віру у важливість своєї справи.

Саме робота на знімальному майданчику нового фільму повернула Ірині втрачений драйв та впевненість у правильному виборі професії. Акторка знову відчула те забуте "довоєнне" піднесення, коли робота приносить щире задоволення, змушує прокидатися з радістю та дарує справжнє збудження від процесу. Наразі Сопонару повністю готова до нових творчих викликів та перезавантаження кар'єри у кіно.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ірина Сопонару стала першою серед колег по студії, хто відкрито заговорив про можливе закриття "Кварталу".

Відома акторка перебуває в стосунках з підданим Великої Британії, який не побоявся війни й залишився в Україні.

Крім того, зірка пояснила, чому "Квартал 95" більше не жартує про ТЦК.