Наталья Денисенко откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после помолвки с Савранским

Украинская актриса рассказала, как изменились её отношения с предпринимателем и моделью Юрием Савранским после помолвки. По её словам, в повседневной жизни всё осталось по-прежнему, однако пара стала гораздо активнее планировать будущее.

Признание в любви заставило пару более серьезно задуматься о следующих шагах и существенно повлияло на их совместные планы. В интервью "РБК-Украина" звезда призналась, что сейчас они активно обсуждают детали предстоящей свадьбы, переезд и дальнейшую семейную жизнь. Из-за насыщенных рабочих графиков влюбленные уже поняли, что многие организационные моменты им придется решать в ускоренном темпе.

Савранский и Денисенко Фото: Instagram

Несмотря на масштабные планы и грядущие перемены, в семейном кругу влюбленные чувствуют себя максимально гармонично. Актриса отметила, что период после помолвки не принес никаких бытовых трудностей благодаря полной совместимости их характеров.

Відео дня

"Юрий мне очень подходит в быту, у нас похожие привычки, поэтому в этом смысле нам очень легко друг с другом", — поделилась Наталья Денисенко.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Украинский актёр и ветеран войны Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Натальи Денисенко, с которой они воспитывают общего сына.

Актриса вместе с сыном и своим 37-летним возлюбленным, манекенщиком Юрием Савранским, отправилась на летний отдых в Турцию. В своих соцсетях звезда активно делится яркими кадрами из отпуска, демонстрируя стройную фигуру и романтические моменты с избранником.

Кроме того, Юрий Савранский признался, что был официально уволен со службы ещё задолго до большой войны.