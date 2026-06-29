Бывший муж Денисенко отреагировал на ее помолвку в Турции (фото)

Украинский актёр и ветеран войны Андрей Фединчик впервые прокомментировал помолвку своей бывшей жены Натальи Денисенко, с которой они воспитывают общего сына.

Накануне новый избранник кинозвезды — манекенник и бизнесмен Юрий Савранский — сделал ей предложение в Турции. Андрей в комментарии Саше Гетьману говорит, что на самом деле не следит за жизнью Натальи.

Фединчик о помолвке Денисенко

"Мы не общаемся, кроме как через сына. Я не слежу за её жизнью, поэтому это меня не касается. Мы не обсуждаем это. Этот вопрос вообще не поднимался", — сказал артист.

Интересно, что сама Денисенко поставила лайк этому видео.

Денисенко и Савранский Фото: Instagram

Развод Денисенко и Фединчика

Более 10 лет Наталья была замужем за Фединчиком. За это время у них родился сын Андрей.

В 2022 году актёр добровольно ушёл на войну. В начале 2025 года начали ходить слухи о разводе пары, что впоследствии подтвердилось. В мае звёзды официально развелись.

Відео дня

Позже Фединчик утверждал, что ещё во время их брака Наталья якобы начала встречаться с Юрием Савранским, что сама актриса неоднократно опровергала. Впоследствии об их отношениях стало официально известно.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик с сыном Фото: instagram/natalka_denisenko

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Актриса в очередной раз заявила, что не была в отношениях с Савранским, когда состояла в браке с Фединчиком.

Ксения Мишина прокомментировала публичный конфликт со своей коллегой и бывшей подругой.

Кроме того, Наталья Денисенко и её жених, бизнесмен Юрий Савранский, опубликовали фото со совместного отдыха в горах и ответили на негативные комментарии.