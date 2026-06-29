Колишній чоловік Денисенко відреагував на її заручини в Туреччині (фото)

Український актор та ветеран війни Андрій Федінчик уперше прокоментував заручини своєї колишньої дружини Наталки Денисенко, з якою вони виховують спільного сина.

Напередодні новий обранець зірки екрану — манекенник та бізнесмен Юрій Савранський — освідчився їй у Туреччині. Колишній акторки в коментарі Сашку Гетьману каже, що насправді не слідкує за життям Наталки.

Федінчик про заручини Денисенко

"Ми не спілкуємося поза сином. Я не слідкую за її життям, тому мене це не стосується. Ми не обговорюємо це. Це не піднімалося питання взагалі", — сказав артист.

Цікаво, що сама Денисенко лайкнула це відео.

Денисенко заручилася із Савранським Фото: Instagram

Розлучення Денисенко та Федінчика

Понад 10 років Наталка була одружена з Федінчиком. За цей період у них народився син Андрій.

У 2022 році актор добровільно пішов на війну. На початку 2025 року почали ходити чутки про розлучення пари, що підтвердилося згодом. У травні зірки офіційно розлучилися.

Відео дня

Згодом Федінчик казав, що ще під час їхнього шлюбу Наталка начебто почала зустрічатися з Юрієм Савранським, що сама акторка неодноразово заперечувала. Згодом офіційно стало відомо про їхні стосунки.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик із сином Фото: instagram/natalka_denisenko

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Акторка вкотре заявила, що не мала стосунків із Савранським, коли перебувала у шлюбі з Федінчиком.

Ксенія Мішина прокоментувала публічний конфлікт зі своєю колегою та колишньою подругою.

Крім того, Наталка Денисенко та її наречений, бізнесмен Юрій Савранський, показали фото зі спільного відпочинку в горах та відповіли на хейт.