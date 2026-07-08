Наталка Денисенко відверто розповіла, як змінилось життя після заручин з Савранським

Українська акторка розповіла, як змінилися її стосунки з підприємцем та моделлю Юрієм Савранським після заручин. За її словами, у повсякденному побуті все залишилося по-старому, проте пара почала набагато активніше планувати майбутнє.

Освідчення коханого змусило пару серйозніше замислитися над наступними кроками та суттєво вплинуло на їхні спільні наміри. В інтерв'ю "РБК-Україна" зірка зізналася, що наразі вони активно обговорюють деталі майбутнього весілля, переїзд та подальше сімейне життя. Через насичені робочі графіки закохані вже зрозуміли, що чимало організаційних моментів їм доведеться вирішувати у прискореному темпі.

Савранський і Денисенко Фото: Instagram

Попри масштабні плани та майбутні зміни, у домашньому колі закохані почуваються максимально гармонійно. Акторка зауважила, що період після заручин не приніс жодних побутових труднощів завдяки повній сумісності в характерах.

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"Юрій мені дуже підходить у побуті, у нас схожі звички, тому в цьому сенсі нам дуже легко одне з одним", — поділилася Наталка Денисенко.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор та ветеран війни Андрій Федінчик уперше прокоментував заручини своєї колишньої дружини Наталки Денисенко, з якою вони виховують спільного сина.

Актриса разом із сином та своїм 37-річним коханим, манекенником Юрієм Савранським, вирушила на літній відпочинок до Туреччини. У своїх соцмережах зірка активно ділмлвчь яскравими кадрами з відпустки, демонструючи струнку фігуру та романтичні моменти з обранцем.

Крім того, Юрій Савранський зізнався, що офіційно списаний зі служби ще задовго до великої війни.