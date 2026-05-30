Секрет красоты от Ксении Мишиной: идея простого завтрака от актрисы (фото)
Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками секретом своей идеальной формы, показав свой утренний рацион. Звезда доказала, что поддерживать фигуру можно без дорогих деликатесов и сложных кулинарных шедевров, выбирая простые и доступные продукты.
Актриса опубликовала фотографию завтрака с лаконичной подписью: "Мой украинский завтрак". Главная ставка в ее меню сделана на идеальный баланс белков, полезных жиров и клетчатки.
Основа звездного завтрака:
- Овсяный блинчик с добавлением яичного белка (сложные углеводы и протеин);
- Тунец в собственном соку (чистый белок);
- Соус тахини (источник полезных растительных жиров);
- Свежие овощи и зелень (помидоры черри и огурцы для насыщения витаминами).
Такое сочетание нутриентов готовится за считанные минуты, однако обеспечивает организм энергией на длительное время и помогает избежать лишних перекусов в течение дня.
Ксения Мишина в очередной раз подтвердила свое главное правило питания — выбирать максимально понятную, цельную пищу и не усложнять рацион. В частности, актриса показала свою фигуру, которую ей удается поддерживать благодаря здоровому питанию.
