Секрет красоты от Ксении Мишиной: идея простого завтрака от актрисы (фото)

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками секретом своей идеальной формы, показав свой утренний рацион. Звезда доказала, что поддерживать фигуру можно без дорогих деликатесов и сложных кулинарных шедевров, выбирая простые и доступные продукты.

Актриса опубликовала фотографию завтрака с лаконичной подписью: "Мой украинский завтрак". Главная ставка в ее меню сделана на идеальный баланс белков, полезных жиров и клетчатки.

Основа звездного завтрака:

Овсяный блинчик с добавлением яичного белка (сложные углеводы и протеин);

Тунец в собственном соку (чистый белок);

Соус тахини (источник полезных растительных жиров);

Свежие овощи и зелень (помидоры черри и огурцы для насыщения витаминами).

Завтрак актрисы Ксении Мишиной Фото: Instagram

Такое сочетание нутриентов готовится за считанные минуты, однако обеспечивает организм энергией на длительное время и помогает избежать лишних перекусов в течение дня.

Ксения Мишина в очередной раз подтвердила свое главное правило питания — выбирать максимально понятную, цельную пищу и не усложнять рацион. В частности, актриса показала свою фигуру, которую ей удается поддерживать благодаря здоровому питанию.

Ксения Мишина показала свою фигуру Фото: Instagram

