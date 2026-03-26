Известная актриса в 50 выглядит на 25: она ест секретный завтрак (фото)

Риз Уизерспун, которой 22 марта исполнилось 50 лет, поделилась деталями своего ежедневного рациона. Звезда признается, что ключевую роль в ее внешнем виде и самочувствии играет простой утренний напиток — зеленый смузи.

По словам актрисы, рецепт она получила от коллеги, актрисы Керри Вашингтон, после случайного разговора на одном из награждений. Уизерспун обратила внимание на состояние кожи Вашингтон и поинтересовалась ее секретом. В ответ услышала о ежедневном напитке, который, по словам актрисы, положительно влияет на кожу, волосы и ногти, пишет Hello.

Смузи, который Уизерспун готовит каждое утро, состоит из листовых овощей и фруктов.

Рецепт "молодильного" смузи

Чтобы приготовить этот напиток, нужно смешать:

2 головки салата ромен;

½ стакана шпината;

½ стакана кокосовой воды;

1 банан;

1 яблоко;

1 груша;

1 лимон;

сельдерей (по желанию);

миндальное масло (по желанию).

Диетологи отмечают, что такой напиток является источником клетчатки, витаминов и микроэлементов, а также способствует поддержанию здоровья кишечника, уровня энергии и состояния кожи. В то же время эксперты советуют дополнять смузи белками и полезными жирами — например, добавлять семена чиа или протеин — для лучшего баланса питательных веществ.

Риз Уизерспун со смузи

Кроме завтрака, актриса придерживается стабильного режима питания в течение дня. Среди ее привычек — перекус из яблока и арахисовой пасты, легкий полдник с чаем и печеньем, а также ужины из курицы или рыбы с овощами. Уизерспун подчеркивает, что не поддерживает строгие диеты, отдавая предпочтение сбалансированному питанию и регулярной физической активности.

Таким образом, по словам актрисы, именно системный подход к питанию и простые ежедневные привычки помогают ей поддерживать форму и внешний вид в 50 лет.

