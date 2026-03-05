Дедушка в 60 лет выглядит на 20: какой его секрет молодости (фото)

Сингапурский модель и арт-директор Чуандо Тан снова стал вирусным в сети — на этот раз по случаю своего 60-го дня рождения. Его внешность в очередной раз удивила пользователей, ведь многие не могут поверить, что мужчине уже шесть десятков.

3 марта Тан опубликовал в своем Instagram несколько фото с празднования. На снимках он позирует в полурасстегнутой рубашке возле внедорожника Jeep и держит воздушные шарики с цифрой 60.

В заметке Чуандо Тан поделился размышлениями о жизни и времени.

"Сегодня, в свой 60-й день рождения, я вспоминаю, что время — это единственное настоящее богатство. Каждый рассвет приходит как наследство, а не как гарантия. Я благодарен, что до сих пор стою на этой Земле. Самый мудрый путь теперь прост: ежедневно возвращаться к природе и солнечному свету и согласовывать себя с тем, что является вечным", — написал он.

Чуандо Тану исполнилось 60 лет Фото: Instagram

В конце сообщения Тан добавил: "Я желаю мира на Земле".

Публикация уже собрала почти 1,5 млн лайков. В комментариях пользователи либо поздравляют модель с днем рождения, либо удивляются его возрасту.

Один из комментаторов спросил на испанском: "Это правда, что ему 60?", а другой пошутил: "Эти 60 сейчас с нами в комнате?".

Секрет молодости Чуандо Тан

Ранее, в интервью в 2023 году, Чуандо Тан рассказывал, что секрет его молодого вида — в образе жизни. По его словам, важную роль играют физическая активность, сбалансированное питание и позитивное мышление.

Чуандо Тану исполнилось 60 лет Фото: Instagram

"То, что вы делаете, что едите и что думаете — все это имеет значение. Когда люди говорят, что вы хорошо выглядите, вы чувствуете себя счастливыми. Если настроить себя на позитивное и здоровое мышление, со временем это становится частью вас", — пояснил он.

