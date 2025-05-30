Женщина потратила более $120 тысяч, чтобы "перекроить" лицо: как она выглядит сейчас (фото)

Блогерша Вайолет отдала колоссальную сумму на трансформацию лица и откровенно рассказала о результатах перевоплощения. Некоторые процедуры она назвала идеальными, другие — большой ошибкой молодости.

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Автор контента опубликовала соответствующее видео на своей странице в TikTok, собрав более 350 тысяч просмотров. Инфлюенсерша подробно рассказала о каждой процедуре.

"Я потратила на свое лицо более $120 тысяч, и собираюсь оценить все процедуры. Начнем сверху вниз", — заявила она.

Самые высокие оценки получили трансплантация волос (10/10) и пересадка жира по всему лицу (100/10). "Перенос жира — это наиболее естественный, безопасный и долговременный способ увеличить объем лица. Это также омолаживает кожу", — пояснила Вайолет.

Перекроила свое лицо

Ринопластику, которую проводили в пять подходов, женщина также оценила на 10/10, но предостерегла: "Если бы мне пришлось делать это снова, я бы пошла к моему нынешнему хирургу, который оказался гораздо более опытным".

Далее она продолжила рассказывать о своей блефаропластике — подтяжке верхнего века. Блогерша не жалеет, что решилась на эту процедуру, но в то же время призывает своих зрителей не делать "складку такой высокой" и не удалять слишком много кожи.

Вайолет до и после вмешательства пластического хирурга Фото: TikTok

"Мне было трудно закрыть глаза, что привело к хронической сухости", — пояснила Виолетта.

У автора также были замечания по подтяжке губ. Результат ей понравился, однако восстановление было "очень, очень сложным" и длилось около двух лет из-за отеков.

О чем сожалеет

Одна из процедур, о которой Вайолет жалеет, — это удаление буккального жира. "Я сделала это в 20 лет. У меня было намного полнее, пухлее лицо, как и у всех нас в таком возрасте. Думала, что хочу иметь скульптурный вид супермодели. Однако теперь, когда мне за 30, жалею, что сделала это, потому что сейчас использую пересадку жира, чтобы восстановить удаленные объемы".

После операций блогер создала платформу Vanity Palms для поддержки людей, которые планируют сделать эстетические процедуры. "Я создала это, потому что мне нужно было такое пространство в самые темные моменты моей жизни", — пояснила она.

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Другая женщина, Бет Хелси из Эссекса (Великобритания), еще со школьных лет сталкивалась с травлей — сверстники оскорбляли ее, называя "пятиголовой" из-за большого лба. В течение 25 лет она пыталась скрыть это с помощью специальных повязок, однако недавно решилась на решительный шаг — хирургическое вмешательство.

А вот 33-летняя Анжела Хатчинсон из Великобритании стеснялась своего двойного подбородка еще с подросткового возраста. Со временем ей удалось заметно похудеть, но это не помогло избавиться от дефекта, поэтому женщина решилась на пластическую операцию и не пожалела о своем решении.