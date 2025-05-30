Жінка витратила понад $120 тисяч, щоб "перекроїти" обличчя: який вигляд вона має зараз (фото)

Блогерка Вайолет віддала колосальну суму на трансформацію обличчя і відверто розповіла про результати перевтілення. Деякі процедури вона назвала ідеальними, інші — великою помилкою молодості.

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Авторка контенту опублікувала відповідне відео на своїй сторінці у TikTok, зібравши понад 350 тисяч переглядів. Інфлюенсерка детально розповіла про кожну процедуру.

"Я витратила на своє обличчя понад $120 тисяч, і збираюся оцінити всі процедури. Почнемо зверху вниз", — заявила вона.

Найвищі оцінки отримали трансплантація волосся (10/10) та пересадка жиру по всьому обличчю (100/10). "Перенесення жиру — це найбільш природний, безпечний і довготривалий спосіб збільшити об'єм обличчя. Це також омолоджує шкіру", — пояснила Вайолет.

Перекроїла своє обличчя

Ринопластику, яку проводили в п'ять підходів, жінка також оцінила на 10/10, але застерегла: "Якби мені довелося робити це знову, я б пішла до мого нинішнього хірурга, який виявився набагато більш досвідченим".

Далі вона продовжила розповідати про свою блефаропластику — підтяжку верхньої повіки. Блогерка не шкодує, що наважилась на цю процедуру, але водночас закликає своїх глядачів не робити "складку такою високою" і не видаляти занадто багато шкіри.

Вайолет до та після втручання пластичного хірурга Фото: TikTok

"Мені було важко заплющити очі, що спричинило хронічну сухість", — пояснила Віолетта.

У авторки також були зауваження щодо підтяжки губ. Результат їй сподобався, однак відновлення було "дуже, дуже складним" і тривало близько двох років через набряки.

Про що шкодує

Одна з процедур, про яку Вайолет шкодує, — це видалення букального жиру. "Я зробила це у 20 років. У мене було набагато повніше, пухкіше обличчя, як і у всіх нас у такому віці. Думала, що хочу мати скульптурний вигляд супермоделі. Однак тепер, коли мені за 30, шкодую, що зробила це, бо зараз використовую пересадку жиру, щоб відновити видалені об'єми".

Після операцій блогерка створила платформу Vanity Palms для підтримки людей, які планують зробити естетичні процедури. "Я створила це, тому що мені потрібен був такий простір у найтемніші моменти мого життя", — пояснила вона.

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