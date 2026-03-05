Дідусь у 60 років виглядає на 20: який його секрет молодості (фото)

Сингапурський модель і артдиректор Чуандо Тан знову став вірусним у мережі — цього разу з нагоди свого 60-го дня народження. Його зовнішність вкотре здивувала користувачів, адже багато хто не може повірити, що чоловікові вже шість десятків.

3 березня Тан опублікував у своєму Instagram кілька фото зі святкування. На знімках він позує у напіврозстебнутій сорочці біля позашляховика Jeep та тримає повітряні кульки з цифрою 60.

У дописі Чуандо Тан поділився роздумами про життя і час.

"Сьогодні, у свій 60-й день народження, я згадую, що час — це єдине справжнє багатство. Кожен світанок приходить як спадок, а не як гарантія. Я вдячний, що й досі стою на цій Землі. Наймудріший шлях тепер простий: щодня повертатися до природи й сонячного світла та узгоджувати себе з тим, що є вічним", — написав він.

Чуандо Тану виповнилось 60 років Фото: Instagram

Наприкінці допису Тан додав: "Я бажаю миру на Землі".

Публікація уже зібрала майже 1,5 млн лайків. У коментарях користувачі або вітають модель з днем народження, або дивуються його віку.

Один із коментаторів запитав іспанською: "Це правда, що йому 60?", а інший пожартував: "Ці 60 зараз з нами в кімнаті?".

Секрет молодості Чуандо Тан

Раніше, в інтерв’ю у 2023 році, Чуандо Тан розповідав, що секрет його молодого вигляду — у способі життя. За його словами, важливу роль відіграють фізична активність, збалансоване харчування та позитивне мислення.

Чуандо Тану виповнилось 60 років Фото: Instagram

"Те, що ви робите, що їсте і що думаєте — усе це має значення. Коли люди кажуть, що ви добре виглядаєте, ви почуваєтеся щасливими. Якщо налаштувати себе на позитивне і здорове мислення, з часом це стає частиною вас", — пояснив він.

