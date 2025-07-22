"Секрет молодості": 92-річна бабуся підкорила мережу своїм вечірнім ритуалом (відео)

Щодня рівно о шостій вечора 92-річна Джин родом із Великої Британії готує собі коктейль "Маргарита", вмикає музику і телефонує улюбленій онучці Сарі Донде.

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Пенсіонерка несподівано стала зіркою в соцмережах завдяки своєму затишному і незмінному вечірньому ритуалу. Відеоролик із цим зворушливим моментом, опублікований у TikTok, миттєво став вірусним, набравши понад 2,4 мільйона переглядів і сотні тисяч лайків.

Сама Джин, уродженка Лондона, останні 55 років прожила в Південній Африці. Її стосунки з онукою нагадують радше дружбу, ніж стандартний зв'язок поколінь. Відтоді як 2015 року не стало дідуся, бабуся й онука стали ще ближчими. Вони разом подорожували світом, а тепер, живучи в різних країнах, підтримують зв'язок щовечора, незмінно під час "коктейльної години" Джин.

"Вона каже: "Почекай, я щойно зробила собі "Маргариту"!" — і я знаю, що все гаразд", — розповіла Сара. Це стало для неї джерелом спокою і радості, особливо в моменти смутку.

Шанувальники Джин у мережі в захваті від її духу і почуття стилю.

"Маргарита о 18:00 — ось секрет вічної молодості. Заводжу будильник", — написав один із коментаторів.

Багато хто просив у Джин рецепт її фірмового коктейлю, назвавши її прикладом того, як можна старіти красиво і весело.

Сара ділиться, що її бабуся не лише любить коктейлі, а й уміє ними насолоджуватися: у ресторанах вона залюбки розповідає барменам, якій саме віддає перевагу "Маргариті". А особливу радість їй приносять моменти, коли онуки самі вчаться готувати для неї коктейлі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відмовилася від однієї закуски й схудла на 36 кг. Ліза Бернетт зазвичай не снідала, але на обід з'їдала два рогалики з сиром, цибулею і великою кількістю олії, а потім величезну пачку чипсів. На вечерю в неї була велика миска спагеті або їжа на винос.

Також стало відомо, що дівчина зробила татуювання зі змістом, над яким почали сміятися люди. Помилка татуювальника викликала ажіотаж серед користувачів соцмереж. Багато людей були просто приголомшені побаченим і не могли перестати жартувати і сміятися.