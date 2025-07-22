"Секрет молодости": 92-летняя бабушка покорила сеть своим вечерним ритуалом (видео)

Каждый день ровно в шесть вечера 92-летняя Джин родом из Великобритании готовит себе коктейль "Маргарита", включает музыку, и созванивается с любимой внучкой Сарой Донде.

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Пенсионерка неожиданно стала звездой в соцсетях благодаря своему уютному и неизменному вечернему ритуалу. Видеоролик с этим трогательным моментом, опубликованный в TikTok, мгновенно стал вирусным, набрав более 2,4 миллиона просмотров и сотни тысяч лайков.

Сама Джин, уроженка Лондона, последние 55 лет прожившая в Южной Африке. Ее отношения с внучкой напоминают скорее дружбу, чем стандартную связь поколений. С тех пор как в 2015 году не стало дедушки, бабушка и внучка стали еще ближе. Они вместе путешествовали по миру, а теперь, живя в разных странах, поддерживают связь каждый вечер, неизменно во время "коктейльного часа" Джин.

"Она говорит: "Подожди, я только что сделала себе "Маргариту"!" — и я знаю, что все в порядке", — рассказала Сара. Это стало для нее источником спокойствия и радости, особенно в моменты грусти.

Поклонники Джин в сети в восторге от ее духа и чувства стиля.

"Маргарита в 18:00 — вот секрет вечной молодости. Завожу будильник", — написал один из комментаторов.

Многие просили у Джин рецепт ее фирменного коктейля, назвав ее примером того, как можно стареть красиво и весело.

Сара делится, что ее бабушка не только любит коктейли, но и умеет ими наслаждаться: в ресторанах она охотно рассказывает барменам, какую именно предпочитает "Маргариту". А особенную радость ей доставляют моменты, когда внуки сами учатся готовить для нее коктейли.

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